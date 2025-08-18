Учёные нашли неожиданный способ избавиться от храпа по ночам

Дудение в морскую ракушку поможет избавиться от храпа

Учёные выяснили, что симптомы синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС, храп) можно уменьшить, если регулярно дуть в морскую раковину.

Фото: flickr.com by cheesy42, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Морская раковина

Исследование провели в Индии: оно было контролируемым, в нем приняли участие 30 человек от 19 до 65 лет. Все они страдали от храпа.

"Несколько пациентов сообщали, что чувствовали себя более отдохнувшими и испытывали меньше симптомов после регулярной практики дуновения шанкха", — отметили учёные.

Эти люди делали традиционное йогическое дыхательное упражнение, включающее выдох через раковину.

