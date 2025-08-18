В стадо антилоп на Тибетском нагорье запустили робота, и вот зачем

Ученые Китайской академии наук запустили робота в стадо антилоп на Тибетском нагорье. Это необходимо, чтобы он предоставил точные фото и данные о поведении этих животных.

Фото: www.flickr.com by Bernard DUPONT, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ антилопы личи

Еще такой ход поможет защитить редких антилоп и естественную экологическую среду в заповеднике.

Учёные рассказали, что робот передвигается на четырех ногах. Его вид приближен к антилопе, а под глазами у машины находятся две камеры.

Кстати, тибетская антилопа остается одним из самых малоизученных парнокопытных животных в мире.

Уточнения

Тибе́т (тиб. བོད་, Вайли bod, Пё; кит. 西藏 Сицзан, непальск. तिब्बत) — регион на стыке Восточной и Центральной Азии, расположенный на Тибетском нагорье.



