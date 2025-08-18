Секрет выживания анабаса: почему рыба-ползун выходит на сушу и платит высокую цену

Переход на сушу: новое исследование раскрывает цену выживания рыбы-амфибии

2:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские и вьетнамские исследователи провели анализ биохимического состава крови рыбы-амфибии анабас (Anabas testudineus) при переходе из воды на сушу.

Фото: https://commons.wikimedia.org by cuboulder, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ученый

Ползет по земле из-за необходимости

Полученные результаты позволили ученым предположить, что наземные перемещения анабаса происходят из-за необходимости и несут в себе значительный риск летального исхода.

Экспериментальное исследование

В данном экспериментальном исследовании принимали участие специалисты из Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН и Совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского центра. Итоги работы представлены в научной публикации журнала Stresses.

Для мониторинга изменений биохимических показателей крови была использована специально сконструированная тестовая камера. В ней моделировались условия либо водной среды, либо наземной — посредством оперативного снижения уровня воды, сообщили Fishnews в пресс-службе ИПЭЭ.

Что установили ученые?

У рыб, передвигавшихся по суше, в ответ на стрессовое воздействие наблюдался рост концентрации кортизола и глюкозы в крови. Это послужило основанием для вывода о том, что передвижения анабаса (также известного как рыба-ползун) по земле, как правило, обусловлены неблагоприятными обстоятельствами и связаны с высокой вероятностью смерти, поскольку способность к ориентации на суше и поиску других водоемов для этого вида ранее не была зафиксирована.

В связи с усиливающимся глобальным потеплением и учащающимся высыханием водоемов, передвижение по суше становится критически важным этапом в жизни амфибийных рыб. Этот процесс непосредственно влияет на их способность выживать и поддерживать популяцию.

В частности, способность перемещаться вне водной среды обеспечивает рыбам возможность поиска новых, более подходящих для обитания мест, когда их привычные водоемы становятся непригодными для жизни из-за засухи. Это адаптивное поведение играет решающую роль в сохранении вида.

Уточнения

Анабас или рыба-ползун (лат. Anabas testudineus) — вид лучепёрых рыб из семейства ползуновых (Anabantidae).



