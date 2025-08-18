В Китае придумали робота, который будет вынашивать детей

Китайская компания Caiwa Robot разработала первого в мире робота для суррогатной беременности с искусственной маткой. Он сможет полностью имитировать процесс вынашивания ребенка — от зачатия до родов.

Робота планируют запустить в 2026 году. Стоить он будет порядка $14 тысяч. Робот оснащен искусственной маткой, которая питает эмбрион через систему трубок. Уже проведены успешные испытания на животных.

Разработчики рассказали, что это биологическая система, способная заменить естественную беременность. Сторонники видят в этом шанс для бесплодных пар и альтернативу болезненным родам и сложной беременности.

