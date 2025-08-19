Таяние ледников Гренландии: как 293 млрд тонн льда меняют океанскую экосистему

Таяние льдов Гренландии запускает неожиданный океанический процесс

Когда ледники Гренландии тают, в океане оживает микроскопическая жизнь. Новое исследование, поддержанное НАСА, показало: вместе с талыми водами к поверхности поднимаются питательные вещества, подпитывающие фитопланктон.

Фото: Tasiilaq Glacier Cruise by Christine Zenino, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гренландский ледник

Как это работает

Ежегодно ледяной щит Гренландии сбрасывает почти 293 млрд тонн льда. Летом из-под ледника Якобсхавн каждую секунду устремляется поток пресной воды объёмом более 1200 кубометров. Он легче солёной морской воды и, поднимаясь, приносит к поверхности железо и нитраты — своеобразное "удобрение" для планктона.

Фитопланктон, хоть и меньше булавочной головки, играет огромную роль: эти организмы поглощают углекислый газ и лежат в основе всей океанической пищевой цепи — от криля до китов.

"Мы столкнулись с классической проблемой: как понять систему, скрытую подо льдом и недоступную для наблюдений", — отметил океанограф Дастин Кэрролл из Университета Сан-Хосе.

Лаборатория в миниатюре

Чтобы найти ответ, учёные использовали мощную компьютерную модель ECCO-Darwin, созданную в Лаборатории реактивного движения НАСА и MIT. Она объединяет миллиарды данных о температуре, солёности и давлении океана, собранных за последние 30 лет.

На суперкомпьютерах в центре Эймса исследователи просчитали: летом стоки ледников способны увеличить рост фитопланктона на 15-40 % в одном только фьорде.

"Мы создавали эти инструменты не для одного региона. Их можно использовать где угодно — от Мексиканского залива до Аляски", — пояснил соавтор исследования Майкл Вуд.

Влияние на климат

Скорость роста фитопланктона в Арктике за последние 20 лет уже увеличилась на 57 %. Однако учёные отмечают: последствия таяния ледникового щита неоднозначны. С одной стороны, больше планктона — больше поглощения CO₂. С другой — химический состав воды во фьордах меняется так, что её способность растворять газ снижается.

"Мы реконструировали процессы лишь в одной системе, а подобных ледников вдоль побережья Гренландии более 250", — подчеркнул Кэрролл.

В ближайшие годы команда планирует расширить свои модели и проследить, как таяние льдов будет менять океанические экосистемы и рыболовство.

Уточнения

Фитопланкто́н (от греч. φυτóν - растение и πλανκτον - блуждающий, странствующий) — часть планктона, которая может осуществлять процесс фотосинтеза. Обитает в фотической зоне водоёмов, населяя толщу воды. Фитопланктон является первичным продуцентом органического вещества в водоёме и служит пищей для зоопланктона и зообентоса. Бурное размножение фитопланктона вызывает "цветение воды".



Гренла́ндия (гренл. Kalaallit Nunaat, дат. Grønland) — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней. Политически относится к Европе, поскольку вместе с окружающими меньшими островами образует одноимённую административную автономную единицу, входящую в состав Датского королевства.

