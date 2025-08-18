Незнание не освобождает — до 200 000 рублей за нарушение: что нельзя делать на охраняемых природных территориях

Все заповедники, национальные парки, дендропарки, заказники и ботанические сады объединяет обозначение ООПТ (особо охраняемые природные территории). Каждое такое место имеет свои правила поведения, и лучше с ними ознакомиться перед визитом.
В случае нарушений штрафы могут достигать 200 тысяч рублей, как рассказала эколог Ольга Лакустова интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".
Что можно делать на ООПТ? Разрешено:
Во время посещения заповедника с представителем необходимо соблюдать его рекомендации.
Запреты включают:
За незначительные нарушения, такие как сбор грибов и ягод или разведение костров в неподходящих местах, штраф может составить от 3 до 4 тысяч рублей. За более серьезные нарушения, которые наносят значительный ущерб ООПТ (например, возникновение пожара или убийство животных), предусмотрена уголовная ответственность. Штраф может достигать 200 тысяч рублей или исправительные работы до двух лет.
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.
