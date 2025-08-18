Незнание не освобождает — до 200 000 рублей за нарушение: что нельзя делать на охраняемых природных территориях

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука
Наука

Все заповедники, национальные парки, дендропарки, заказники и ботанические сады объединяет обозначение ООПТ (особо охраняемые природные территории). Каждое такое место имеет свои правила поведения, и лучше с ними ознакомиться перед визитом. 

Туристы
Фото: unsplash.com by Ashim D’Silva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Туристы

В случае нарушений штрафы могут достигать 200 тысяч рублей, как рассказала эколог Ольга Лакустова интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

Что можно делать на ООПТ? Разрешено:

  • пользоваться созданной для туристов инфраструктурой: тропами, стоянками, местами для пикника;
  • передвигаться по установленной системе навигации.

Во время посещения заповедника с представителем необходимо соблюдать его рекомендации.

Запреты включают:

  • разведение костров в неположенных местах;
  • контакт с дикими животными;
  • ломка веток деревьев и сбор растений, если это не разрешено;
  • оставление мусора, ловля рыбы без разрешения и установка палаток в непредназначенных местах.

За незначительные нарушения, такие как сбор грибов и ягод или разведение костров в неподходящих местах, штраф может составить от 3 до 4 тысяч рублей. За более серьезные нарушения, которые наносят значительный ущерб ООПТ (например, возникновение пожара или убийство животных), предусмотрена уголовная ответственность. Штраф может достигать 200 тысяч рублей или исправительные работы до двух лет.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
