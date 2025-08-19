Генетическая загадка: как Homo sapiens пережили неандертальцев

Мутация в ДНК: крошечная мутация, которая могла повлиять на эволюцию человека

Почему Homo sapiens сумели выжить, а наши ближайшие родственники — неандертальцы и денисовцы — исчезли? Новый генетический эксперимент с мышами может приблизить нас к ответу.

Учёные обнаружили, что у современного человека белок ADSL, отвечающий за синтез пурина — строительного блока ДНК, — отличается всего одной аминокислотой от версии у вымерших видов. Эта мелкая мутация, как показали эксперименты, могла повлиять на мозг и поведение.

Генетический след

ADSL состоит из 484 аминокислот. У современных людей на 429-й позиции стоит валин, у неандертальцев и денисовцев — аланин. В лабораторных условиях было показано, что "человеческая" версия фермента нестабильнее и быстрее разрушается. Исследователи решили проверить, как это отражается на поведении.

Эксперимент на мышах

Мышей модифицировали так, чтобы у них был "современный" вариант ADSL. Самки с этим геном лучше запоминали связь между сигналом (свет или звук) и водой, чем обычные особи. У самцов же эффекта не наблюдалось.

"Поведение — сложная штука", — отмечает соавтор работы Идзуми Фукунага.

Почему именно самки получили преимущество, пока остаётся загадкой.

Эволюционное преимущество?

Статистический анализ ДНК показал, что мутация ADSL у современных людей встречается чаще, чем можно было бы ожидать случайно. Это намекает на возможное эволюционное преимущество.

Однако у гена есть и тёмная сторона: дефицит ADSL у людей связан с умственной отсталостью и нарушениями речи. Возможно, эволюции пришлось искать баланс между пользой и рисками.

Осторожные выводы

Некоторые учёные призывают к сдержанности: результаты пока получены только на мышах.

"На данном этапе они мало что говорят об эволюции человека", — считает палеоантрополог Марк Коллард.

Тем не менее исследователи уверены: модель с мышами открывает перспективы для изучения того, как небольшие генетические различия могли повлиять на развитие человеческого мозга и поведения.

Уточнения

Неандерта́лец человек неандертальский (лат. Homo neanderthalensis или Homo sapiens neanderthalensis, в советской литературе также носил название палеоантро́п) — вымерший или, по другой гипотезе, ассимилированный представитель рода людей. Возраст останков наиболее ранних неандертальцев (пра-неандертальцев) — около 500 тыс.

