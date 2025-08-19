Камни Южной Африки раскрыли тайну: кислород пришёл раньше, чем думали

Исследование MIT показало раннее появление кислорода в океане

2:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Мы привыкли думать, что кислород всегда был с нами. Но на самом деле его появление стало результатом долгой борьбы, полной неожиданных поворотов. Новое исследование древних пород Южной Африки переворачивает привычные представления и заставляет учёных вновь пересматривать историю Земли.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Океанское дыхание

Великая кислородная революция

Примерно 2,4 миллиарда лет назад на планете произошло Великое Кислородное Событие. Фотосинтезирующие организмы начали выделять кислород, и его концентрация в атмосфере стала расти. Для анаэробных существ он был смертельным ядом, но именно эта "катастрофа" открыла путь сложной жизни.

Открытие со сдвигом на 100 миллионов лет

Команда исследователей из MIT и Сиракузского университета установила: океаны начали насыщаться кислородом значительно раньше, чем считалось ранее — почти на 100 миллионов лет. Получается, что накопление кислорода в атмосфере было не мгновенным, а растянутым процессом.

Химические подсказки в камне

Ключ к разгадке — изотопы азота, сохранившиеся в древних породах. Их анализ позволяет понять, в какой среде жили микроорганизмы миллиарды лет назад. Для этого применили уникальный масс-спектрометр, способный уловить следовые количества азота. Именно он дал сверхточные результаты.

Новая роль азота и выживание микробов

Появление кислорода изменило и азотный цикл. Микроорганизмам пришлось приспосабливаться к новой форме азота, которую труднее усваивать.

"Это был не быстрый щелчок, а длительное испытание", — подчёркивает один из авторов работы.

Эволюционная гонка

Для одних организмов кислород стал приговором, для других — источником энергии. Так началась гонка адаптаций, приведшая к тому, что мы можем дышать, двигаться и существовать.

Зачем это важно сегодня

Новые данные помогают не просто уточнить даты. Они позволяют лучше понять, как развивались формы жизни до и после кислородного рубежа. История Земли продолжает раскрываться, и, похоже, впереди ещё много сюрпризов.

Уточнения

Атмосфе́ра (от др.-греч. ἀτμός - "пар" и σφαῖρα - "сфера") — газовая оболочка небесного тела, удерживаемая около него гравитацией.

