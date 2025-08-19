Жизнь складывается в невидимые узоры — простое правило, управляющее всеми экосистемами

Учёные нашли универсальный закон организации жизни на Земле

Представьте: всё разнообразие живого — от вирусов и бактерий до слонов и кедров — подчиняется одной-единственной закономерности. Звучит как научная фантастика? А вот и нет. Новое исследование, опубликованное в Nature Ecology & Evolution, показывает: у жизни на Земле есть общий принцип организации, и он удивительно прост.

Горячие точки жизни

Учёные из Университета Умео (Швеция) и Рединга (Великобритания) выяснили: где бы вы ни оказались — в тропическом лесу, пустыне или тундре — виды стремятся собираться в "кучки". Эти "скопления" становятся биологическими мегаполисами, а за их пределами жизнь постепенно редеет.

"В каждом биорегионе есть ядро, где жизнь кипит. Виды пытаются освоить окрестности, но далеко не всем это удаётся", — описывает автор работы Рубен Бернардо-Мадрид.

Универсальный фильтр

Можно было бы ожидать, что в разных условиях — от морских рифов до арктических льдов — жизнь распределяется по-разному. Но исследования сотен групп организмов (от стрекоз и скатов до деревьев) показали одно и то же правило.

Учёные называют это "средовым фильтром". Окружающая среда действует как сито: пропускает лишь тех, кто способен выдержать её вызовы.

Профессор Мануэла Гонсалес-Суарес поясняет:

"Неважно, это холод, жара или засуха — выживают только те виды, которые справляются", — поясняет профессор Мануэла Гонсалес-Суарес.

