Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Биологи включили бегемотов и конусов в список самых опасных животных планеты: данные биологов
Дочь Олега Табакова так и не смогла простить отцу развод с матерью
Татьяна Лазарева* рассказала о страхе перед будущим из-за расширяющейся пропасти
Шэрон Стоун скептически оценила планы перезапуска Основного инстинкта
Миллиардер Салинас Плиего рассказал о своей стратегии инвестирования в биткоин
Автоэксперт рассказал о способе снижения шума в салоне без автосервиса
Фитнес после 40: названы 5 простых упражнений от тренера для здоровья и силы
Дерматолог Кинг: салициловая кислота и ретиноиды уменьшают поры
Испания создаст комиссию из 13 министерств для подготовки к солнечному затмению

Жизнь складывается в невидимые узоры — простое правило, управляющее всеми экосистемами

Учёные нашли универсальный закон организации жизни на Земле
1:37
Наука

Представьте: всё разнообразие живого — от вирусов и бактерий до слонов и кедров — подчиняется одной-единственной закономерности. Звучит как научная фантастика? А вот и нет. Новое исследование, опубликованное в Nature Ecology & Evolution, показывает: у жизни на Земле есть общий принцип организации, и он удивительно прост.

Биологическая горячая точка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Биологическая горячая точка

Горячие точки жизни

Учёные из Университета Умео (Швеция) и Рединга (Великобритания) выяснили: где бы вы ни оказались — в тропическом лесу, пустыне или тундре — виды стремятся собираться в "кучки". Эти "скопления" становятся биологическими мегаполисами, а за их пределами жизнь постепенно редеет.

"В каждом биорегионе есть ядро, где жизнь кипит. Виды пытаются освоить окрестности, но далеко не всем это удаётся", — описывает автор работы Рубен Бернардо-Мадрид.

Универсальный фильтр

Можно было бы ожидать, что в разных условиях — от морских рифов до арктических льдов — жизнь распределяется по-разному. Но исследования сотен групп организмов (от стрекоз и скатов до деревьев) показали одно и то же правило.

Учёные называют это "средовым фильтром". Окружающая среда действует как сито: пропускает лишь тех, кто способен выдержать её вызовы.

Профессор Мануэла Гонсалес-Суарес поясняет:

"Неважно, это холод, жара или засуха — выживают только те виды, которые справляются", — поясняет профессор Мануэла Гонсалес-Суарес.

Уточнения

Ядро - самые внутренние слои планеты. Ядро может состоять из нескольких твёрдых и жидких слоёв, а также быть полностью твёрдым или полностью жидким.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение
Еда и рецепты
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение Аудио 
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия
Домашние животные
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия Аудио 
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Недвижимость
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
Биологи включили бегемотов и конусов в список самых опасных животных планеты: данные биологов
Дочь Олега Табакова так и не смогла простить отцу развод с матерью
Татьяна Лазарева* рассказала о страхе перед будущим из-за расширяющейся пропасти
Шэрон Стоун скептически оценила планы перезапуска Основного инстинкта
Миллиардер Салинас Плиего рассказал о своей стратегии инвестирования в биткоин
Автоэксперт рассказал о способе снижения шума в салоне без автосервиса
Борьба с грязью на стеклах: 6 проверенных домашних средств для очистки
Фитнес после 40: названы 5 простых упражнений от тренера для здоровья и силы
Дерматолог Кинг: салициловая кислота и ретиноиды уменьшают поры
Испания создаст комиссию из 13 министерств для подготовки к солнечному затмению
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.