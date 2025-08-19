Паровая баня молодой звезды раскрыла секреты, спрятанные во льду нашей системы

Может ли ответ на вопрос о происхождении жизни находиться вовсе не на Земле, а в далёком газопылевом облаке? Астрономы уверены: новое открытие позволяет нам заглянуть в "кухню" Вселенной, где миллиарды лет назад готовились ингредиенты для нашей Солнечной системы.
В протопланетном диске звезды HD 100453 исследователи обнаружили необычную форму метанола — тяжёлые изотопы простого спирта. На первый взгляд, находка звучит буднично. Но именно редкие изотопы становятся ключом: их присутствие значит, что органических молекул в диске так много, что шанс случайности исключён.
Как метко заметила участница исследования Лиза Вёльфер, этот диск — "звёздный коктейль", насыщенный органикой и созревающий уже больше миллиона лет.
Главная сложность — заметить такие молекулы. В дисках, похожих на наш, метанол обычно заморожен в пыли и льду, оставаясь невидимым. Но звезда HD 100453 горячее Солнца, поэтому лёд испаряется, и молекулы превращаются в газ. Именно в таком виде их смог "поймать" гигантский телескоп ALMA в пустыне Атакама.
Фактически учёные заглянули в "паровую баню" молодой системы и увидели то, что в нашей давно скрылось подо льдом.
Самое удивительное — пропорции метанола и других молекул оказались почти идентичны составу комет Солнечной системы. Это усиливает гипотезу, что именно кометы миллионы лет назад доставили на Землю воду и органику — строительный набор для жизни.
"Возможно, именно благодаря кометам жизнь, включая нас, смогла зародиться здесь", — отметил соавтор исследования Милу Темминк.
Таким образом, наблюдая за HD 100453, мы словно переносимся в прошлое собственной системы. Это открытие намекает: "рецепт жизни" может быть универсальным, а необходимые молекулы щедро разбросаны по всей Вселенной.
Изото́пы (от др.-греч. ἴσος "равный; одинаковый" + τόπος "место") — разновидности атомов (и ядер) химического элемента, имеющие одинаковый атомный номер, но разные массовые числа.
Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.