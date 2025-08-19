Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Половина Вселенной исчезла без следа: разгадка оказалась ближе, чем думали

Астрономы нашли недостающую материю во Вселенной с помощью радиовсплесков
Наука
Наука

Представьте: вы печёте пирог по проверенному рецепту, но вдруг выясняете, что три четверти муки куда-то пропали. Именно с такой проблемой десятилетиями сталкивались астрономы — только вместо муки у них была барионная материя, из которой состоят звёзды, планеты и мы сами.

Спиральная галактика
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спиральная галактика

Тайна недостающих барионов

Учёные знали, сколько материи должно быть во Вселенной после Большого взрыва. Но подсчёты показывали: более половины этой "обычной" материи бесследно исчезло. Долгие годы считалось, что она скрывается в межгалактической среде — горячем и разреженном газе, который невозможно увидеть обычными телескопами.

Радиовсплески как космический фонарик

Прорыв случился благодаря быстрым радиовсплескам (FRB) — коротким мощным сигналам из далеких галактик. Радиоволны на пути к Земле замедляются, сталкиваясь с электронами межгалактического газа. По этим "задержкам" можно вычислить, через какое количество вещества прошёл сигнал. Так FRB стали настоящими фонариками, освещающими невидимое.

Где нашли пропавшую материю

Исследователи проанализировали 60 радиовсплесков, включая самый дальний, сигнал от которого шёл 9 миллиардов лет. Результат оказался однозначным:

  • 76% недостающей материи "плавает" в межгалактической среде, образуя гигантскую космическую паутину.
  • Около 15% сосредоточено в гало, окружающих галактики.
  • Лишь малая доля находится в звёздах и холодном газе.

Почему это важно

Открытие подтверждает: галактики — не хранилища вещества, а фабрики по его переработке. Чёрные дыры и взрывы сверхновых выбрасывают газ обратно в межгалактическое пространство, регулируя баланс. Этот процесс работает как космический термостат.

Взгляд в будущее

Мы вступаем в "золотой век" FRB-космологии. Новые телескопы смогут регистрировать тысячи радиовсплесков в год, создавая детальные карты невидимого газа и открывая дорогу к новым тайнам Вселенной. Пропажа найдена, но настоящее приключение — исследование — только начинается.

Уточнения

Телеско́п (от др.-греч. τῆλε [tele] "далеко" + σκοπέω [skopeo] "смотрю") — прибор (астрономический инструмент), с помощью которого можно наблюдать отдалённые объекты путём сбора электромагнитного излучения (например, видимого света).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
