Космос играет с иллюзиями: блеск метеоритов лишь притворяется нержавейкой

Иногда в новостях появляются громкие заголовки: найден метеорит с нержавеющей сталью. Кажется невероятным — значит, где-то есть разумная цивилизация, способная создавать такие сплавы? Или природа всё же умеет повторить то, что человек научился делать в металлургических печах?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Метеорит и нержавейка

Что такое нержавейка

Нержавеющая сталь — это не природный металл, а результат работы металлургов. В её основе железо, в которое добавляют минимум 10,5% хрома и нередко никель, молибден или другие элементы.

Такая комбинация защищает сплав от ржавчины. В природе же подобный состав не встречается: для его создания нужны печи и строгий технологический процесс. Поэтому вероятность того, что "нержавейка" появилась где-то во Вселенной сама по себе, почти нулевая.

Почему метеориты принимают за нержавеющую сталь

Железные метеориты действительно содержат железо, никель, кобальт, иногда хром. Из-за высокого содержания никеля они медленно ржавеют и выглядят, словно обработаны человеком. Блестящий металл, прочная структура — всё это напоминает кусок нержавейки. Но в действительности это природный сплав, сформировавшийся миллиарды лет назад внутри астероидов.

Космический мусор вместо инопланетных технологий

Иногда находят фрагменты, которые действительно являются нержавейкой. Но это не метеориты, а обломки спутников, ракет и космических аппаратов. В них широко используется нержавеющая сталь, титан и алюминиевые сплавы. После сгорания в атмосфере уцелевшие куски падают на Землю и легко вводят в заблуждение.

Как отличить метеорит от обломка техники

Настоящий метеорит можно отличить только в лаборатории: по изотопному составу, структуре и микропримесям. Если же объект действительно состоит из нержавейки, почти наверняка это результат человеческой деятельности. А красивые истории про "внеземные цивилизации" — не более чем мифы.

Уточнения

Метеори́т (греч. Μετεώρος - поднятый в воздух, в ранних русскоязычных источниках упоминается как воздушный камень) — тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела.

