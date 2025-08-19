Фантастическая сеть на склоне Шарпа оказалась письмом из прошлого Марса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Марсоход Curiosity снял узоры из минералов у горы Шарпа на Марсе
2:22
Наука

Можно ли увидеть на Красной планете следы, напоминающие гигантскую паутину? Именно такой снимок недавно прислал марсоход "Curiosity". На первый взгляд — фантастика. Но разгадка оказывается куда увлекательнее: это не инопланетные сети, а отпечатки воды, застывшие в камне миллиарды лет назад.

Высохшие реки Марса
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Высохшие реки Марса

Каменные узоры из прошлого

Необычные гребни у подножия горы Шарпа ученые называют "boxwork patterns". Их заметили еще с орбиты в 2006 году, но только теперь удалось рассмотреть их вблизи. Раньше породы были испещрены трещинами, сквозь которые просачивалась вода, несущая минералы. Эти отложения укрепляли стенки, превращая их в своеобразный цемент.

Когда Марс потерял атмосферу и воду, мягкие породы стерлись ветром, а укрепленные трещины устояли. Сегодня они возвышаются над поверхностью, словно тонкие ребра древней паутины.

Гора Шарпа как машина времени

Кратер Гейла — уникальное место. В его центре поднимается гора Шарпа высотой 5 километров. Каждый ее слой — это глава истории планеты. Поднимаясь по склону, "Curiosity" словно путешествует во времени.

Чтобы создать 360-градусную панораму, мачтовая камера марсохода сделала 291 снимок за три дня. Инженеры NASA сшили их в единый кадр, на котором видна даже колея от колес марсохода.

Вода и шанс на жизнь

Главная цель миссии — поиск не самих форм жизни, а условий для их существования. И здесь "паутина" играет ключевую роль: она доказывает, что миллиарды лет назад в этом месте текла жидкая вода.

А если была вода, могли ли там существовать микроорганизмы? Ответа пока нет. Но "Curiosity" исследует химический состав пород и ищет органику — кирпичики жизни. Каждое такое открытие приближает нас к пониманию: был ли Марс когда-то живым миром?

Скрытый след Красной планеты

Эти геологические узоры — не просто диковинка. Это вещественное доказательство, что Марс когда-то был другим: влажным, динамичным и, возможно, обитаемым.

Уточнения

Орби́та (от лат. orbita "колея, дорога, путь"; арх. "кругови́на") — траектория движения материальной точки в заданной системе пространственных координат для заданной конфигурации поля сил, которые на точку действуют.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
