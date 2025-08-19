Ледяные моря из метана скрывают главный секрет Титана: там может рождаться жизнь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:44
Наука

Привычное правило поиска внеземной жизни звучит просто: ищи воду. Но, кажется, в космосе существуют миры, которые могут обойтись без неё. Один из таких — Титан, крупнейший спутник Сатурна. Там текут реки, идут дожди и шумят моря, но состоят они не из воды, а из жидких углеводородов — метана и этана.

Пейзаж Титана
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пейзаж Титана

Метановый мир вместо голубой планеты

Температура на поверхности Титана опускается до -180 °C, и всё же именно этот ледяной ландшафт заставляет учёных задуматься: а может ли жизнь существовать в таких условиях? Новое исследование предполагает — да, и даже показывает, каким образом.

Как зарождалась жизнь на Земле

Около 4 миллиардов лет назад первая живая клетка появилась не сразу — сначала сформировалась мембрана. Амфифильные молекулы, у которых одна часть тянется к воде, а другая её избегает, спонтанно складывались в замкнутые пузырьки — везикулы. Именно они стали прототипами клеток.

Титан и свои "ингредиенты"

На спутнике Сатурна нет воды, но есть метан. Исследователи НАСА предположили: принцип важнее состава. Если на Титане найдутся собственные "амфифилы", они могут вести себя так же — формируя оболочки даже в жидком метане.
Капли дождя, брызги волн и местные молекулы способны создавать замкнутые везикулы, напоминающие протоклетки.

От пузырька к жизни

Появление такой мембраны — это не сама жизнь, но решающий шаг к ней. Внутри пузырька органические молекулы могли бы накапливаться и запускать цепочку реакций.

"Само существование везикул на Титане стало бы свидетельством роста сложности — необходимого условия для жизни", — отмечает Конор Никсон из НАСА.

Перелом в поисках

Теперь мы ищем не копию земной жизни, а универсальные законы химии и физики, которые могут проявляться в самых неожиданных формах.

"Стрекоза" готовится к полёту

Пока что всё это лишь теоретическая модель, основанная на данных зонда "Гюйгенс" 2005 года. Но скоро появится шанс проверить гипотезу. В 2028 году стартует миссия Dragonfly — летающий аппарат размером с автомобиль. Он будет исследовать поверхность Титана, брать пробы и искать органику.

Вселенная гораздо изобретательнее

Если Dragonfly обнаружит хотя бы примитивные протоклетки, это изменит наше понимание жизни. Окажется, что она не уникальное чудо Земли, а естественный процесс, способный возникнуть даже в океанах жидкого метана.

Уточнения

Мембрана (от лат. membrana — кожица) — тонкая гибкая плёнка или пластинка, обычно закреплённая по периметру.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
