Мёртвые из Петры сохранили тайну живых: раскопки показали неожиданный лик древнего города

Казалось, легендарная Петра уже раскрыла все свои секреты. Но именно под фасадом Эль-Хазне археологи нашли нечто, способное переписать историю.
Современные технологии позволили исследователям "заглянуть" под землю без раскопок. Георадар показал пустоты прямо у подножия Сокровищницы. Когда учёные получили разрешение на раскопки, они наткнулись на нетронутую гробницу.
Внутри покоились двенадцать скелетов, сохранившихся в анатомическом порядке. Это редкость: обычно захоронения в Петре разграблены. Здесь же остались артефакты из бронзы, железа и керамики. А в руках одного из умерших лежала простая чаша — символ, который неожиданно перекликается с образом Святого Грааля.
Археолог Пирс Крисмен отметил: нетронутые останки — редкая возможность услышать подлинную историю. Эта гробница — настоящая капсула времени, способная раскрыть тайну Сокровищницы.
Петра вновь доказала: её величие — не только в красоте скал, но и в загадках, что она хранит. И каждое новое открытие делает прошлое живым и осязаемым.
Фаса́д (фр. façade - передний, лицевая сторона здания) — наружная лицевая сторона здания. Также фасадом называют чертёж ортогональной проекции здания на вертикальную плоскость.
Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.