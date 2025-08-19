Мёртвые из Петры сохранили тайну живых: раскопки показали неожиданный лик древнего города

Пирс Крисмен: гробница под Эль-Хазне в Петре стала редкой капсулой времени

Казалось, легендарная Петра уже раскрыла все свои секреты. Но именно под фасадом Эль-Хазне археологи нашли нечто, способное переписать историю.

Открытие, которого никто не ожидал

Современные технологии позволили исследователям "заглянуть" под землю без раскопок. Георадар показал пустоты прямо у подножия Сокровищницы. Когда учёные получили разрешение на раскопки, они наткнулись на нетронутую гробницу.

Камера, где время остановилось

Внутри покоились двенадцать скелетов, сохранившихся в анатомическом порядке. Это редкость: обычно захоронения в Петре разграблены. Здесь же остались артефакты из бронзы, железа и керамики. А в руках одного из умерших лежала простая чаша — символ, который неожиданно перекликается с образом Святого Грааля.

Почему находка так важна

Статус погребённых. Захоронение в таком месте говорит о том, что это были люди высокого положения.

Датировка. Артефакты и останки помогут точнее определить возраст Эль-Хазне.

История народа. Анализ костей даст ответы о быте, происхождении и болезнях набатеев.

Голоса из прошлого

Археолог Пирс Крисмен отметил: нетронутые останки — редкая возможность услышать подлинную историю. Эта гробница — настоящая капсула времени, способная раскрыть тайну Сокровищницы.

История продолжается

Петра вновь доказала: её величие — не только в красоте скал, но и в загадках, что она хранит. И каждое новое открытие делает прошлое живым и осязаемым.

Уточнения

