Если люди не с Земли: три версии внеземного происхождения человечества

Считается, что человек — дитя Земли. Но всё чаще звучит вопрос: а что, если наш родной дом вовсе не эта планета? Существует гипотеза космического происхождения человечества. Она предполагает, что мы могли прибыть сюда извне — с другой планеты или даже из другой звёздной системы.
Религиозные люди видят в создании человека руку высшего разума. Сторонники эволюции убеждены: мы — высшая ступень многомиллиардного процесса от аминокислот до разумного существа. Но есть и иной вариант: человечество чужеродно для Земли, и наши истоки стоит искать за её пределами.
Сторонники этой гипотезы утверждают, что предки людей прилетели из далёкого скопления Плеяд. Когда-то давно космолёт с переселенцами прибыл на Землю, найдя здесь подходящие условия. Первые поколения испытывали трудности, но со временем полностью адаптировались.
Более того, чтобы ускорить процесс, были внесены изменения на генетическом уровне: гены земных организмов встроили в человеческий геном.
Эта версия красива, но её главный минус — отсутствие доказательств. Большинство сведений поступает от так называемых "контактёров", чьи рассказы противоречат друг другу. Если бы плеядеанцы действительно курировали нашу цивилизацию, их присутствие ощущалось бы куда заметнее.
В Солнечной системе когда-то могла существовать планета Фаэтон — на орбите между Марсом и Юпитером. По расчётам, она была чуть меньше Земли и имела условия, схожие с нашими.
Если человек появился именно там, то его переселение на Землю могло произойти в результате катастрофы, уничтожившей Фаэтон. Такой сценарий объясняет наличие у нас технического потенциала и умения адаптироваться.
Марс — ближайший сосед Земли и, пожалуй, самый правдоподобный кандидат. Когда-то на Красной планете существовала атмосфера, вода и климат, позволяющий зарождаться жизни.
Затем произошла катастрофа: спутник Марса или космическое тело разрушило атмосферу, и планета утратила возможность поддерживать биологические формы. Но до этого её обитатели могли успеть перебраться на Землю.
Теории сами по себе интересны, но куда важнее факты. Американские исследователи три года изучали биологические ритмы человека и установили: наши внутренние часы равны 24 часам 40 минутам. А это почти идеально совпадает с продолжительностью марсианских суток — 24 часа 39 минут и 35 секунд.
Ещё один момент: кислорода на Земле больше, чем нужно для комфортной жизни. Его избыток провоцирует ускоренное старение организма и разрушение клеток. То же самое с гравитацией: она сильнее, чем желательно для человеческого тела. Это может объяснять высокий процент болезней суставов и сосудов.
Получается, что Земля — не совсем "удобный" дом для человека. Возможно, мы адаптировались к ней уже после переселения.
Мы можем строить гипотезы о Плеядах, Фаэтоне или Марсе, но ответа пока нет. И всё же косвенные факты намекают: человечество может быть "гостем" на этой планете.
Юрий Караш, член-корреспондент Академии космонавтики имени К. Э. Циолковского, однажды заметил:
"Возможно, долетев до Марса и проведя более углублённые исследования, мы ответим на главный вопрос: как появился человек?"
Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.
В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.