Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маски с овсянкой и мёдом идеально подходят для утреннего ритуала ухода за кожей
Даже один малосольный огурец может повысить давление и усилить отёчность
Питомец стал единственной опорой: Плаза рассказала о борьбе после смерти мужа
Станислав Садальский сожалеет, что Голубкина похоронена не рядом с Мироновым
Камеры ГАИ начнут автоматически фиксировать отсутствие страховки
Психолог Кристи Це: тревожность заставляет людей занимать очередь на посадку
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Пять заболеваний, которые собака способна выявить по запаху — данные Institut Curie
Киберэксперт Курочкин: зарядка смартфона в транспорте не угрожает безопасности данных

Если люди не с Земли: три версии внеземного происхождения человечества

Исследователи допускают переселение людей на Землю с планеты Фаэтон или Марса
3:53
Наука

Считается, что человек — дитя Земли. Но всё чаще звучит вопрос: а что, если наш родной дом вовсе не эта планета? Существует гипотеза космического происхождения человечества. Она предполагает, что мы могли прибыть сюда извне — с другой планеты или даже из другой звёздной системы.

Рождение золота
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рождение золота

Взгляд шире: гипотезы о происхождении человека

Религиозные люди видят в создании человека руку высшего разума. Сторонники эволюции убеждены: мы — высшая ступень многомиллиардного процесса от аминокислот до разумного существа. Но есть и иной вариант: человечество чужеродно для Земли, и наши истоки стоит искать за её пределами.

Версия первая: Плеяды

Сторонники этой гипотезы утверждают, что предки людей прилетели из далёкого скопления Плеяд. Когда-то давно космолёт с переселенцами прибыл на Землю, найдя здесь подходящие условия. Первые поколения испытывали трудности, но со временем полностью адаптировались.

Более того, чтобы ускорить процесс, были внесены изменения на генетическом уровне: гены земных организмов встроили в человеческий геном.

Эта версия красива, но её главный минус — отсутствие доказательств. Большинство сведений поступает от так называемых "контактёров", чьи рассказы противоречат друг другу. Если бы плеядеанцы действительно курировали нашу цивилизацию, их присутствие ощущалось бы куда заметнее.

Версия вторая: Фаэтон

В Солнечной системе когда-то могла существовать планета Фаэтон — на орбите между Марсом и Юпитером. По расчётам, она была чуть меньше Земли и имела условия, схожие с нашими.

Если человек появился именно там, то его переселение на Землю могло произойти в результате катастрофы, уничтожившей Фаэтон. Такой сценарий объясняет наличие у нас технического потенциала и умения адаптироваться.

Версия третья: Марс

Марс — ближайший сосед Земли и, пожалуй, самый правдоподобный кандидат. Когда-то на Красной планете существовала атмосфера, вода и климат, позволяющий зарождаться жизни.

Затем произошла катастрофа: спутник Марса или космическое тело разрушило атмосферу, и планета утратила возможность поддерживать биологические формы. Но до этого её обитатели могли успеть перебраться на Землю.

Факты и аргументы

Теории сами по себе интересны, но куда важнее факты. Американские исследователи три года изучали биологические ритмы человека и установили: наши внутренние часы равны 24 часам 40 минутам. А это почти идеально совпадает с продолжительностью марсианских суток — 24 часа 39 минут и 35 секунд.

Ещё один момент: кислорода на Земле больше, чем нужно для комфортной жизни. Его избыток провоцирует ускоренное старение организма и разрушение клеток. То же самое с гравитацией: она сильнее, чем желательно для человеческого тела. Это может объяснять высокий процент болезней суставов и сосудов.

Получается, что Земля — не совсем "удобный" дом для человека. Возможно, мы адаптировались к ней уже после переселения.

И всё-таки — откуда мы

Мы можем строить гипотезы о Плеядах, Фаэтоне или Марсе, но ответа пока нет. И всё же косвенные факты намекают: человечество может быть "гостем" на этой планете.

Юрий Караш, член-корреспондент Академии космонавтики имени К. Э. Циолковского, однажды заметил:

"Возможно, долетев до Марса и проведя более углублённые исследования, мы ответим на главный вопрос: как появился человек?"

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Боб и пикси стали основными короткими стрижками сезона осень-2025 по версии стилистов
Красота и стиль
Боб и пикси стали основными короткими стрижками сезона осень-2025 по версии стилистов Аудио 
Эксперты: пережаренный лук и старое мясо — частые причины горького вкуса супа
Еда и рецепты
Эксперты: пережаренный лук и старое мясо — частые причины горького вкуса супа Аудио 
Популярное
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки

В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.

В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Последние материалы
Питомец стал единственной опорой: Плаза рассказала о борьбе после смерти мужа
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Станислав Садальский сожалеет, что Голубкина похоронена не рядом с Мироновым
Исследователи допускают переселение людей на Землю с планеты Фаэтон или Марса
Камеры ГАИ начнут автоматически фиксировать отсутствие страховки
Психолог Кристи Це: тревожность заставляет людей занимать очередь на посадку
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Пять заболеваний, которые собака способна выявить по запаху — данные Institut Curie
Киберэксперт Курочкин: зарядка смартфона в транспорте не угрожает безопасности данных
Эксперты сообщили, что яйца легче чистить после резкого охлаждения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.