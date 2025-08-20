Если люди не с Земли: три версии внеземного происхождения человечества

Исследователи допускают переселение людей на Землю с планеты Фаэтон или Марса

3:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Считается, что человек — дитя Земли. Но всё чаще звучит вопрос: а что, если наш родной дом вовсе не эта планета? Существует гипотеза космического происхождения человечества. Она предполагает, что мы могли прибыть сюда извне — с другой планеты или даже из другой звёздной системы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Рождение золота

Взгляд шире: гипотезы о происхождении человека

Религиозные люди видят в создании человека руку высшего разума. Сторонники эволюции убеждены: мы — высшая ступень многомиллиардного процесса от аминокислот до разумного существа. Но есть и иной вариант: человечество чужеродно для Земли, и наши истоки стоит искать за её пределами.

Версия первая: Плеяды

Сторонники этой гипотезы утверждают, что предки людей прилетели из далёкого скопления Плеяд. Когда-то давно космолёт с переселенцами прибыл на Землю, найдя здесь подходящие условия. Первые поколения испытывали трудности, но со временем полностью адаптировались.

Более того, чтобы ускорить процесс, были внесены изменения на генетическом уровне: гены земных организмов встроили в человеческий геном.

Эта версия красива, но её главный минус — отсутствие доказательств. Большинство сведений поступает от так называемых "контактёров", чьи рассказы противоречат друг другу. Если бы плеядеанцы действительно курировали нашу цивилизацию, их присутствие ощущалось бы куда заметнее.

Версия вторая: Фаэтон

В Солнечной системе когда-то могла существовать планета Фаэтон — на орбите между Марсом и Юпитером. По расчётам, она была чуть меньше Земли и имела условия, схожие с нашими.

Если человек появился именно там, то его переселение на Землю могло произойти в результате катастрофы, уничтожившей Фаэтон. Такой сценарий объясняет наличие у нас технического потенциала и умения адаптироваться.

Версия третья: Марс

Марс — ближайший сосед Земли и, пожалуй, самый правдоподобный кандидат. Когда-то на Красной планете существовала атмосфера, вода и климат, позволяющий зарождаться жизни.

Затем произошла катастрофа: спутник Марса или космическое тело разрушило атмосферу, и планета утратила возможность поддерживать биологические формы. Но до этого её обитатели могли успеть перебраться на Землю.

Факты и аргументы

Теории сами по себе интересны, но куда важнее факты. Американские исследователи три года изучали биологические ритмы человека и установили: наши внутренние часы равны 24 часам 40 минутам. А это почти идеально совпадает с продолжительностью марсианских суток — 24 часа 39 минут и 35 секунд.

Ещё один момент: кислорода на Земле больше, чем нужно для комфортной жизни. Его избыток провоцирует ускоренное старение организма и разрушение клеток. То же самое с гравитацией: она сильнее, чем желательно для человеческого тела. Это может объяснять высокий процент болезней суставов и сосудов.

Получается, что Земля — не совсем "удобный" дом для человека. Возможно, мы адаптировались к ней уже после переселения.

И всё-таки — откуда мы

Мы можем строить гипотезы о Плеядах, Фаэтоне или Марсе, но ответа пока нет. И всё же косвенные факты намекают: человечество может быть "гостем" на этой планете.

Юрий Караш, член-корреспондент Академии космонавтики имени К. Э. Циолковского, однажды заметил:

"Возможно, долетев до Марса и проведя более углублённые исследования, мы ответим на главный вопрос: как появился человек?"

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

