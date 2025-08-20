Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Надежда Стрелец призналась в усталости от роскошного отпуска в Европе с детьми
Эксперт рассказала, как кошки выражают любовь к владельцу — пять главных сигналов
В спальных районах чаще фиксируются угоны популярных моделей машин
Исследование: вороны с первого раза прошли сложный тест на долгосрочное планирование
Кулинарные эксперты: для прозрачности холодца необходимо сливать первый бульон
Арктическая зона вне времени: откройте для себя уникальный остров Соммарёй
Жим штанги лёжа — ключ к мощной и рельефной груди
Семенович рассказала, как оказалась заперта в лифте с бойфрендом на Майорке
Базилик снижает риск рака кишечника, диабета и болезней сердца

Сколько лет человечеству на самом деле: находки, которые переворачивают историю

В Германии обнаружены зубы человека возрастом 8 миллионов лет
2:28
Наука

Сколько лет на самом деле существует человечество? Вопрос звучит так же загадочно, как и сами древние находки. Археология дарит лишь крупицы знаний, но именно они ставят под сомнение привычную картину эволюции.

Человеческий мозг и еда: как питание изменило эволюцию
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stone_age_by_Vasnetsov_01.jpg by Виктор Васнецов
Человеческий мозг и еда: как питание изменило эволюцию

Миллионы лет ожидания или мгновенный скачок

Официальная версия гласит: от простых бактерий до современного человека прошло почти два миллиарда лет. Первые примитивные организмы появились 700 миллионов лет назад, позже — черви, членистоногие, рыбы, земноводные. Динозавры господствовали более 150 миллионов лет, и лишь 3 миллиона лет назад на планете стал формироваться человек. Масштаб грандиозный, но так ли всё было на самом деле?

Археологические споры и несостыковки

Учёные действительно находят подтверждения эволюции — трилобитов, панцирных рыб, останки динозавров, древних обезьян. Однако точность датировок вызывает вопросы. Если эрозия Сфинкса в Египте указывает на больший возраст, чем принято считать, то кто даст гарантию, что в миллионах лет тоже нет ошибки? Может быть, динозавры жили не сотни миллионов лет назад, а всего несколько миллионов.

Некоторые исследователи выдвигают альтернативную гипотезу: разнообразие видов могло быть результатом генной инженерии, а человек — продукт искусственного создания.

Где правда: в учебниках или в земле

История постоянно меняет данные о возрасте человека. Ещё несколько десятилетий назад в школьных учебниках фигурировала цифра 1,5 миллиона лет. Позже — уже 2,7-3 миллиона. Сегодня некоторые открытия говорят о 7-8 миллионах лет.

Находки в Африке и Австралии указывают: прямоходящие существа жили там миллионы лет назад. Были ли они примитивными или уже умели строить зачатки цивилизации — вопрос открытый.

Что говорит археология

Сохраняемость артефактов — огромная проблема. Дерево, металл, ткани исчезают за тысячи лет. За миллионы лет могли уцелеть лишь камни и минералы. Но именно среди них находят невероятные предметы, которые ставят под сомнение привычную историю.

Уточнения

Челове́к — общественное существо, обладающее разумом и сознанием, субъект общественно-исторической деятельности и культуры.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Авто
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом Аудио 
Четыре тысячи морпехов у берегов Венесуэлы. Что готовит Пентагон?
Военные новости
Четыре тысячи морпехов у берегов Венесуэлы. Что готовит Пентагон? Аудио 
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия
Домашние животные
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия Аудио 
Популярное
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки

В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.

В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Последние материалы
Эксперты: погода в Бразилии может сократить поставки арабики
Эксперты: размораживание курицы при комнатной температуре ведёт к росту бактерий
Ученые: шимпанзе раскалывают орехи ловчее и эффективнее человека
Юрист Алла Георгиева перечислила выплаты, с которых нельзя взыскивать долги приставам
Альтернатива спутникам: устройства на солнечном свете поднялись вблизи космоса
Врач: жажда и болезни щитовидки могут вызывать ложное чувство голода
Переизбыток ухода может привести к перегрузке волос и потере их эластичности
Сказочная Швейцария: кантон, который не похож на другие
Тренер Нитченко: зарядка и ходьба помогут избежать проблем со здоровьем
Производители сои в США оказались на краю пропасти из-за ответа Китая на пошлины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.