Сколько лет человечеству на самом деле: находки, которые переворачивают историю

В Германии обнаружены зубы человека возрастом 8 миллионов лет

2:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Сколько лет на самом деле существует человечество? Вопрос звучит так же загадочно, как и сами древние находки. Археология дарит лишь крупицы знаний, но именно они ставят под сомнение привычную картину эволюции.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stone_age_by_Vasnetsov_01.jpg by Виктор Васнецов Человеческий мозг и еда: как питание изменило эволюцию

Миллионы лет ожидания или мгновенный скачок

Официальная версия гласит: от простых бактерий до современного человека прошло почти два миллиарда лет. Первые примитивные организмы появились 700 миллионов лет назад, позже — черви, членистоногие, рыбы, земноводные. Динозавры господствовали более 150 миллионов лет, и лишь 3 миллиона лет назад на планете стал формироваться человек. Масштаб грандиозный, но так ли всё было на самом деле?

Археологические споры и несостыковки

Учёные действительно находят подтверждения эволюции — трилобитов, панцирных рыб, останки динозавров, древних обезьян. Однако точность датировок вызывает вопросы. Если эрозия Сфинкса в Египте указывает на больший возраст, чем принято считать, то кто даст гарантию, что в миллионах лет тоже нет ошибки? Может быть, динозавры жили не сотни миллионов лет назад, а всего несколько миллионов.

Некоторые исследователи выдвигают альтернативную гипотезу: разнообразие видов могло быть результатом генной инженерии, а человек — продукт искусственного создания.

Где правда: в учебниках или в земле

История постоянно меняет данные о возрасте человека. Ещё несколько десятилетий назад в школьных учебниках фигурировала цифра 1,5 миллиона лет. Позже — уже 2,7-3 миллиона. Сегодня некоторые открытия говорят о 7-8 миллионах лет.

Находки в Африке и Австралии указывают: прямоходящие существа жили там миллионы лет назад. Были ли они примитивными или уже умели строить зачатки цивилизации — вопрос открытый.

Что говорит археология

Сохраняемость артефактов — огромная проблема. Дерево, металл, ткани исчезают за тысячи лет. За миллионы лет могли уцелеть лишь камни и минералы. Но именно среди них находят невероятные предметы, которые ставят под сомнение привычную историю.

Уточнения

Челове́к — общественное существо, обладающее разумом и сознанием, субъект общественно-исторической деятельности и культуры.

