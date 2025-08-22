Уникальная печать из Иерусалима: древний артефакт связывает археологию с Библией

Археологи нашли печать VII–VI века до н. э. с надписью и отпечатком пальца

Наука

Археологи сообщили об уникальной находке, которая связывает археологические данные с библейскими преданиями. В ходе проекта по просеиванию земли с Храмовой горы в Иерусалиме была обнаружена глиняная печать (булла) с надписью на иврите, датируемая концом VII — началом VI века до н. э., то есть периодом позднего Первого Храма и правления царя Иосии.

Фото: commons.wikimedia.org by Мериан Маттеус (Matthaus Merian) (1593-1650), гравёр, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Иерусалим. Храм Соломона (3 Цар). Лист из Icones Biblicae. Маттеус.Zetzner.1626г ГИМ e1

На печати сохранились буквы, позволяющие прочитать имя: "Jedaiah, сын Асаяху", информирует сайт Biblical Archaeology Society.

Этот факт вызвал интерес у исследователей, поскольку в библейских текстах упоминается Асаия — доверенное лицо царя Иосии. Именно его царь посылал за советом к пророчице Хулде после того, как была найдена Книга Закона. Наличие имени сына Асаии на печати даёт основания предполагать, что Jedaiah занимал важный административный пост в Иерусалиме и был вовлечён в управление государственными делами.

Обратная сторона печати сохранила следы от верёвки, что указывает на её практическое использование для опечатывания свитков или сосудов. Примечательно, что на артефакте заметен и частичный отпечаток пальца древнего владельца — редкая деталь, придающая находке особую ценность, так как позволяет ощутить непосредственное прикосновение к конкретному человеку, жившему в ту эпоху.

Учёные считают, что такие находки подтверждают существование развитой административной системы в Иудее конца VII века до н. э. и демонстрируют тесное переплетение археологических свидетельств с библейскими описаниями.

По словам участников проекта, каждая подобная находка добавляет новый штрих к пониманию структуры власти и жизни в древнем Иерусалиме. Археологи планируют опубликовать результаты более детального анализа в научных журналах, а также продолжить работу по просеиванию, которая уже не раз приносила артефакты с библейскими именами.

Таким образом, булла Jedaiah — не только материальное свидетельство эпохи Первого Храма, но и редкий пример того, как археология и текст Библии перекликаются, раскрывая новые страницы истории.

Уточнения

Ио́сия Иошия; Иошия́ху (ивр. «Яхве подкрепляет»), сын Амона — царь Иудеи; согласно Ветхому Завету — 16-й иудейский царь.

