Меньше кислорода — меньше аппетит: секрет здоровья маленьких жителей высокогорья

Низкое содержание кислорода в горах ускоряет метаболизм и снижает аппетит у детей
2:30
Наука

Учёные всё чаще отмечают: место проживания может оказывать существенное влияние на здоровье детей. Новое исследование в Колумбии показало, что дети, живущие на больших высотах над уровнем моря, менее подвержены ожирению по сравнению со сверстниками, проживающими в низинных районах.

Медитация
Фото: Flickr by Moyan Brenn, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Медитация

Исследование охватило данные о 4,16 миллионах детей до пяти лет из 1123 муниципалитетов страны. Работа проводилась при участии Колумбийского института социального обеспечения семьи, а руководителем проекта выступил эндокринолог Фернандо Лизкано Лосада. Особенно интересными оказались результаты для Боготы — столицы страны, расположенной в холмистой местности на высоте более 2600 метров над уровнем моря, сообщает New Scientist.

По словам учёных, такой эффект может объясняться несколькими факторами. На большой высоте содержание кислорода в воздухе ниже, и организму приходится тратить больше энергии на поддержание жизнедеятельности. Это ускоряет метаболизм и способствует большему расходу калорий. Кроме того, у жителей высокогорных районов, как показывают данные, наблюдается меньший аппетит, что также может играть защитную роль.

Хотя ранее подобные исследования проводились в основном среди взрослых, новая работа впервые масштабно оценила влияние высоты на ожирение именно у детей. Учёные отмечают, что ожирение в раннем возрасте тесно связано с развитием хронических заболеваний во взрослом возрасте — включая диабет и сердечно-сосудистые патологии, — поэтому понимание факторов защиты особенно важно.

Лизкано Лосада подчеркнул, что результаты не означают автоматическую "защиту" от ожирения для всех детей, живущих в горах. Однако исследование даёт основания рассматривать высоту проживания как значимый элемент в общей картине здоровья населения. Авторы призывают учитывать географические условия при планировании профилактических программ борьбы с ожирением и исследовать дополнительные механизмы влияния высоты на организм ребёнка.

Таким образом, жизнь на большой высоте может рассматриваться как естественный фактор, снижающий риски лишнего веса у детей, и открывающий новые направления для профилактических стратегий в разных странах.

Уточнения

Богота́ (исп. Bogotá; при основании и в 1991—2000 годы — Са́нта-Фе-де-Богота́, исп. Santafé de Bogotá) — столица и крупнейший город Колумбии, административный центр департамента Кундинамарка.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
