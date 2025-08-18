Миф о краже данных через зарядку рухнул: тревожных россиян успокоили

Заряжать телефон в транспорте или в других общественных местах безопасно, так как устройства не позволяют скрыто воровать данные. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.
Курочкин отметил, что телефон всегда предупреждает пользователя, если подключается не только к зарядному устройству, но и к компьютеру.
"Если вы подключаете свой телефон к какому-то компьютеру, завуалированному под зарядное устройство, которое теоретически может скачать ваши данные, то телефон обязательно об этом спросит", — пояснил эксперт.
По его словам, в транспорте реализовать кражу данных через зарядку невозможно.
"В автобусах, такого ничего нет, чтобы такое сделать, нужно в автобус куда то засунуть персональный компьютер, потом от него и вывести под видом зарядки", — сказал Курочкин.
Он также добавил, что даже в барах и частных заведениях подобная схема вряд ли может работать.
"Это возможно в каких-то, я не знаю, там частных барах, и то это, понимаете, как бы это очень так себе способ мошенничества", — отметил эксперт.
Курочкин подчеркнул, что подключение телефона напрямую через USB в общественных местах не представляет угрозы.
Он резюмировал, что серьезного риска для пользователей нет.
