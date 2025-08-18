Телефон умирает быстрее, чем вы думаете: три врага аккумулятора смартфона

Главное условие для долгой работы батареи — не заряжать телефон при минусовой температуре и не доводить заряд до 100 процентов. Об этом Pravda.Ru рассказал эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.
Корнейчук пояснил, что современные смартфоны сами регулируют процесс зарядки.
"Чтобы не убить аккумулятор, он сам себя заряжает правильно. У него есть микроконтроллер, который ограничивает скорость зарядки и ток, который он берет", — отметил эксперт.
По его словам, самая опасная для батареи ситуация — холод.
"Самый главный совет, который я могу дать, это не заряжать телефон, держа его в руке на морозе. Главное, чтобы температура аккумулятора не опускалась ниже нуля. Если аккумулятор разрядился, телефон замерз, надо прийти сначала в теплое место, дать ему отогреться, уже потом ставить на зарядку", — подчеркнул Корнейчук.
Он добавил, что не стоит заряжать устройство, если в порт попала вода, даже если телефон имеет влагозащиту.
Эксперт также рекомендовал избегать постоянных зарядок до 100 процентов и полной разрядки батареи.
"В некоторых телефонах даже есть такая опция заряжать до 95, до 90 процентов и не разряжать его полностью, оставлять 10–20 процентов заряда и уже ставить на зарядку", — пояснил специалист.
Он отметил, что современные контроллеры предотвращают перезаряд, поэтому, вопреки распространенному мифу, нет ничего страшного, если телефон постоит подключенным к сети лишние пару часов.
"Можно и каждую ночь. Просто поставили на зарядку, с утра взяли и пошли дальше. Это совершенно штатная для них история", — сказал Корнейчук.
Вместе с тем эксперт предупредил, что постоянное нахождение смартфона на зарядке в течение месяцев и лет может ускорить деградацию аккумулятора.
"Все равно там плюс-минус три года, через три года уже аккумулятор будет уставший, и вы можете захотеть его поменять, чтобы телефон дольше работал", — резюмировал он.
Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.