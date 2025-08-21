Будут ли сковороды будущего безопасными? Инженеры представили революционное покрытие

Учёные представили покрытие, которое превосходит тефлон без вреда для здоровья

В мире кухонной посуды может произойти настоящая революция: инженеры представили новое антипригарное покрытие, которое способно заменить тефлон, при этом не неся в себе экологических и медицинских рисков.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сковорода Tefal на плите

Традиционно тефлон, являющийся частью семейства PFAS (перфторалкильные и полифторалкильные соединения), использовался десятилетиями благодаря своей устойчивости и способности отталкивать жир и воду.

Однако именно эта химическая стабильность делает его крайне опасным для окружающей среды и здоровья человека: PFAS не разрушаются в природе, накапливаются в тканях живых организмов, связаны с развитием рака, врожденными дефектами и другими заболеваниями.

Несмотря на эти риски, PFAS всё ещё широко применяются в производстве посуды, текстиля, упаковки и даже косметики. Новый прорыв пришёл из Университета Торонто, где команда исследователей разработала альтернативное покрытие.

По информации издания Nature Communications, оно сочетает щетинки на основе силикона (полидиметилсилоксана, PDMS) с короткой молекулой PFAS, которая не склонна к биоаккумуляции. Такая комбинация позволяет воспроизвести ключевые свойства тефлона, но значительно снизить его токсическое воздействие.

Методика заключается в том, что силиконовые полимеры модифицируются так, чтобы формировать поверхность, которая эффективно отталкивает жиры и воду, сохраняя устойчивость даже при нагревании. В лабораторных тестах новое покрытие получило оценку 6 по шкале Американской ассоциации химиков и колористов текстиля — результат, сопоставимый с традиционными фторполимерами.

По словам разработчиков, использование короткоцепочечных PFAS минимизирует риски для здоровья и природы, так как такие молекулы не накапливаются в живых организмах. Тем не менее учёные подчёркивают: цель состоит в том, чтобы в будущем создать полностью безфторное покрытие, превосходящее тефлон по характеристикам.

Исследовательская группа открыта для сотрудничества с производителями кухонной посуды и промышленных покрытий. Если технология будет внедрена, на рынке появятся кастрюли, сковороды и противни нового поколения, которые станут безопасными и долговечными, а использование тефлона постепенно уйдёт в прошлое. Это может стать важным шагом на пути к миру без PFAS и радикально изменить будущее антипригарной посуды.



ПФАС (перфторалкильные и полифторалкильные соединения, англ. PFAS) — группа синтетических фторорганических соединений, в молекуле которых много атомов фтора, присоединённых к алкильной цепи.

