Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Садоводы применяют доломитовую муку для защиты гортензий
Певица Диана Викерс рассказала о странной встрече с Леонардо ДиКаприо в 17 лет
Тренер рекомендует больше спать и поднимать тяжести мужчинам после 45 лет
Замок в Абруццо: как Рокка Калашио становится символом культурной жизни Италии
Адвокат Дибровой раскритиковала Екатерину Гордон за методы ведения дела Товстик
Михаил Мишустин: вот такие города станут точками роста и привлекут жителей
Серванты, стенки и стеклянные столики признаны устаревшей мебелью
Крем Nivea и массаж холодной ложкой восстанавливают упругость кожи — дерматологи
Зоопсихологи: кошки воспринимают закрытую дверь как посягательство на территорию

Гоминиды или неизвестный вид: загадка древних мастеров каменных орудий

Nature публикует сенсацию: древние люди могли пересекать моря раньше, чем считалось
2:18
Наука

Археологи сделали неожиданное открытие на индонезийском острове Сулавеси: в районе Калио были найдены каменные орудия труда возрастом около 1,04 миллиона лет. Как пишет журнал Nature, эта находка бросает вызов устоявшимся представлениям о расселении ранних гоминидов и их способности пересекать открытое море.

Homo erectus, реконструкция, Музей естественной истории, Лондон
Фото: commons.wikimedia by Werner Ustorf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Homo erectus, реконструкция, Музей естественной истории, Лондон

Команда исследователей извлекла из песчаника семь артефактов, представляющих собой небольшие фрагменты камня с острыми краями, отколотые от гальки. Судя по характеру находок, место раскопок было активной стоянкой, где ранние люди изготавливали инструменты и охотились.

Возраст артефактов подтвержден сразу двумя независимыми методами: палеомагнитным анализом осадочных пород и прямым датированием окаменелости свиньи, найденной в том же слое. Совпадение результатов укрепило уверенность учёных в том, что речь идёт именно о деятельности гоминидов миллион лет назад.

До этого момента наиболее ранние следы присутствия древних людей в регионе были известны с острова Флорес, где находки датировались примерно 1,02 млн лет назад, и с острова Лусон на Филиппинах (около 700 тысяч лет назад). Новое открытие на Сулавеси расширяет хронологию и географию их миграций.

Однако ключевой вопрос остаётся без ответа: кто именно оставил эти следы? Окаменелостей гоминидов на месте пока не найдено. По мнению профессора Адама Брумма, это могли быть Homo erectus, которые каким-то образом сумели преодолеть морской барьер.

Сулавеси значительно отличается от других островов региона: его площадь в 12 раз больше, чем у Флореса, а ландшафт мог создать условия для уникальных эволюционных процессов. Учёные не исключают, что гоминиды на Сулавеси могли развиться в обособленную популяцию — подобно "хоббитам" с острова Флорес (Homo floresiensis).

Это открытие не только поднимает новые вопросы об эволюции человека, но и заставляет пересмотреть временные рамки освоения Юго-Восточной Азии древними людьми.

Уточнения

Сулаве́си (индон. Sulawesi; возможно от sula «остров» + besi «железо»); традиционное европейское название Це́лебес (от порт. Celebes) — остров в группе Больших Зондских островов Малайского архипелага.

Челове́к прямоходя́щий (лат. Homo erectus) или челове́к вы́прямленный (устар. «архантропы») — ископаемый вид людей, который рассматривают как непосредственного предка современных людей.

Гомини́ды (лат. Hominidae) — семейство приматов, включающее людей и больших человекообразных обезьян.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Горячие точки
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи Видео 
Хлеб останется свежим на неделю: хитрый способ хранения в холодильнике
Еда и рецепты
Хлеб останется свежим на неделю: хитрый способ хранения в холодильнике Аудио 
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Военные новости
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2 Аудио 
Популярное
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет

Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.

Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Последние материалы
Шекспир, образы его персонажей – один из самых ярких трендов осени 2025 года
Денежная дисморфия — это когнитивное расстройство, поражающее поколение Z
Кофе с утра не только бодрит, но и поднимает настроение, — немецкие учёные
Обработка граблями осенью помогает сохранить микроорганизмы и плодородие почвы
Мужчина спустя 30 лет снова почувствовал себя счастливым благодаря мозговому импланту
Простые молнии появляются из-за космической радиации
Брэндон Ховард едет на Интервидение представлять США: все подробности
Алжирская боксерша, которую все считали мужчиной, перестала выходить на ринг
Антидемпинговое расследование: США могут ввести пошлины на палладий из России
Йога заменяет снотворное: новые данные о силе дыхания и движения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.