Гоминиды или неизвестный вид: загадка древних мастеров каменных орудий

Nature публикует сенсацию: древние люди могли пересекать моря раньше, чем считалось

2:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи сделали неожиданное открытие на индонезийском острове Сулавеси: в районе Калио были найдены каменные орудия труда возрастом около 1,04 миллиона лет. Как пишет журнал Nature, эта находка бросает вызов устоявшимся представлениям о расселении ранних гоминидов и их способности пересекать открытое море.

Фото: commons.wikimedia by Werner Ustorf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Homo erectus, реконструкция, Музей естественной истории, Лондон

Команда исследователей извлекла из песчаника семь артефактов, представляющих собой небольшие фрагменты камня с острыми краями, отколотые от гальки. Судя по характеру находок, место раскопок было активной стоянкой, где ранние люди изготавливали инструменты и охотились.

Возраст артефактов подтвержден сразу двумя независимыми методами: палеомагнитным анализом осадочных пород и прямым датированием окаменелости свиньи, найденной в том же слое. Совпадение результатов укрепило уверенность учёных в том, что речь идёт именно о деятельности гоминидов миллион лет назад.

До этого момента наиболее ранние следы присутствия древних людей в регионе были известны с острова Флорес, где находки датировались примерно 1,02 млн лет назад, и с острова Лусон на Филиппинах (около 700 тысяч лет назад). Новое открытие на Сулавеси расширяет хронологию и географию их миграций.

Однако ключевой вопрос остаётся без ответа: кто именно оставил эти следы? Окаменелостей гоминидов на месте пока не найдено. По мнению профессора Адама Брумма, это могли быть Homo erectus, которые каким-то образом сумели преодолеть морской барьер.

Сулавеси значительно отличается от других островов региона: его площадь в 12 раз больше, чем у Флореса, а ландшафт мог создать условия для уникальных эволюционных процессов. Учёные не исключают, что гоминиды на Сулавеси могли развиться в обособленную популяцию — подобно "хоббитам" с острова Флорес (Homo floresiensis).

Это открытие не только поднимает новые вопросы об эволюции человека, но и заставляет пересмотреть временные рамки освоения Юго-Восточной Азии древними людьми.

Уточнения

Сулаве́си (индон. Sulawesi; возможно от sula «остров» + besi «железо»); традиционное европейское название Це́лебес (от порт. Celebes) — остров в группе Больших Зондских островов Малайского архипелага.



Челове́к прямоходя́щий (лат. Homo erectus) или челове́к вы́прямленный (устар. «архантропы») — ископаемый вид людей, который рассматривают как непосредственного предка современных людей.



Гомини́ды (лат. Hominidae) — семейство приматов, включающее людей и больших человекообразных обезьян.

