Мистерии прошлого: частная коллекция помогла раскрыть тайны императора Нинтоку

Историческое событие потрясло научный мир: впервые за полтора века на поверхность всплыли утраченные реликвии из гробницы императора Нинтоку, одного из самых значимых правителей ранней Японии. Среди находок — позолоченный церемониальный нож и уникальные фрагменты доспехов, исчезнувшие ещё в 1872 году.
Открытие стало возможным благодаря частной коллекции японского предпринимателя Масуды Такаси, где предметы неожиданно обнаружили в первозданной упаковке с оригинальными печатями. В 2024 году Университет Кокугакуин приобрёл артефакты у арт-дилера, а современные археологи подтвердили их подлинность. Научный анализ показал, что железное лезвие ножа покрыто медной пластиной с позолотой, а доспехи изготовлены из железа с золотым напылением — что расходится с прежними иллюстрациями XIX века.
Эти предметы происходят из Дайсенре Кофуна — крупнейшего погребального памятника Японии, достигающего 486 метров в длину. Считается, что именно там покоятся останки императора Нинтоку, правившего в IV веке. Его гробница входит в тройку самых больших в мире и до сих пор окружена тайнами, ведь раскопки официально запрещены.
Напомним, в 1872 году оползень случайно обнажил часть гробницы. Археолог Каитиро Касиваги задокументировал находки и вновь запечатал камеру, но вопрос о том, мог ли он сохранить некоторые артефакты для себя, до сих пор остаётся без ответа, сказано в заметке Ancient Origins.
Современные исследователи отмечают, что найденные предметы имеют не утилитарное, а ритуальное значение. Как подчеркнул археолог Таро Фукадзава, они были символами власти и могущества императорского двора, а не боевым оружием. Их церемониальный характер позволяет лучше понять обряды и традиции Японии раннего имперского периода.
Сегодня это первое вещественное свидетельство из гробницы Нинтоку, исследованное с применением современных методов. Оно открывает новые горизонты для изучения не только похоронных обычаев, но и социально-политической структуры и художественных достижений V века. Артефакты станут объектом долгосрочного изучения и будут сохранены для будущих поколений, чтобы пролить свет на скрытые страницы истории страны восходящего солнца.
Импера́тор Нинто́ку (яп. нинтоку тэнно:) — 16-й император Японии, правивший с 14 февраля 313 по 7 февраля 399 года. Личные имена — Осадзаки (Охосадзаги), Сэйтэй («Священный император»), Нанива.
Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.