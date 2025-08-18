Эти стрекозы выбирают город: почему они процветают там, где другим не выжить

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Большинство видов стрекоз крайне восприимчивы к загрязнению окружающей среды, поэтому их присутствие является показателем экологического благополучия.

Стрекоза
Фото: commons.wikimedia.org by Tomasz Górny (, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Стрекоза

Как следствие, они плохо адаптируются к городским условиям, утверждает Манприт Кохли, профессор Городского университета Нью-Йорка.

Однако синяя стрекоза является исключением из этого правила. По словам Итана Толмана, исследователя из Вирджинского политехнического института, этот вид, наоборот, предпочитает городскую среду сельской местности. Кохли также отмечает, что во время экскурсий со школьниками в окрестностях Нью-Йорка и Нью-Джерси, она часто встречала этих стрекоз. Их личинки хорошо себя чувствуют в водоемах с большим количеством водорослей, а взрослые особи украшают пруд Черепах в Центральном парке.

В отличие от многих других видов, синие стрекозы не мигрируют на дальние расстояния и даже не часто перемещаются между водоемами. Исследователи решили изучить, как эти насекомые распространились по городам, и как им удается успешно существовать в условиях городской среды.

Для этого они использовали музейные коллекции, собственные сборы и данные из приложения iNaturalist. Сравнив геномы стрекоз из разных городов, ученые выяснили, что их распространение происходило вдоль Восточного побережья. Также было обнаружено, что у стрекоз, обитающих к востоку от Скалистых гор, крылья немного длиннее, что, по мнению исследователей, может быть адаптацией к дальним перелетам.

Попав в новую среду, гибкость синих стрекоз позволяет им процветать. Элли Гаметт, аспирантка Американского музея естественной истории, отмечает, что этот вид очень устойчив к перепадам температуры и осадков.

Их успех в городских парках и ливневых стоках обусловлен адаптацией, позволяющей справляться с последствиями загрязнения. У синих стрекоз больше генов, отвечающих за борьбу с окислительным стрессом, и более развитая способность к разрушению бактерий. Хотя они не против жить в чистой воде, они предпочитают места, где могут использовать эти преимущества, как отмечает доктор Толман, который однажды видел множество этих стрекоз, летающих среди плавающих подгузников в ливневом стоке.

Райан Сизар, профессор биологии, назвал исследование "инновационным", подчеркнув, что оно ставит под сомнение общепринятое мнение о чувствительности пресноводных беспозвоночных к изменениям окружающей среды.

Исследователи, занимающиеся видами стрекоз, численность которых сокращается, отмечают, что успех синих стрекоз не должен быть поводом для гордости, так как он обусловлен антропогенным фактором.

Горожане, желающие увидеть синюю стрекозу, могут поискать ее в ближайшем водоеме.

Если вам не удалось это сделать, возможно, "вода была недостаточно грязной", — пошутил доктор Толман, пишет nytimes.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον — «палочка») — домен прокариотических микроорганизмов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
