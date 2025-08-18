Жизнь после смерти: как выжившие вернулись в Помпеи спустя годы после извержения

Выжившие в Помпеях: сенсационные находки меняют историю трагедии

Наука

Некогда процветавший римский город Помпеи теперь выглядит как жуткая капсула времени, застывшая после катастрофического извержения вулкана в 79 году н. э.

Фото: Wikimedia Commons by Llywelyn2000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Археологические раскопки

Останки его жителей навсегда замурованы под слоем пепла. Однако новое исследование открывает мрачную главу в истории этой трагедии.

По данным archeologists, после извержения в Помпеях некоторые люди, в том числе выжившие и кочевники, вернулись к жизни среди руин. Находки, сделанные в Археологическом парке Помпеи, указывают на этот факт, но полную картину того, сколько людей возвратилось и при каких условиях, воссоздать пока невозможно, подчеркивает Габриэль Цухтригель, директор парка.

Археологи нашли фрагменты керамики и доказательства того, что люди искали укрытие на верхних этажах разрушенных зданий. Город был окончательно покинут после очередного извержения в V веке, и оставшиеся руины были забыты до начала раскопок в 1748 году.

Цухтригель отметил, что предыдущие попытки повторного заселения Помпей часто игнорировались. Реставраторы, стремившиеся восстановить облик города 79 года, иногда "стерли" важные свидетельства последующих жизней. Теперь, благодаря новым раскопкам, открывается более полное понимание: Помпеи после 79 года становятся не городом в традиционном смысле, а скорее лагерем со смешанными руинами.

На раскопках было обнаружено, что обрушившиеся своды некоторых зданий создавали условия для новой жизни. Помещения, которые когда-то служили цокольными этажами, превратились в подвалы, где выжившие строили печи и камины, пишет CNN.

Уточнения

Помпе́и (лат. Pompeii, итал. Pompei, неап. Pompei; греч. Πομπηία) — древнеримский город недалеко от Неаполя, в регионе Кампания, погребённый под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году н. э. Сейчас — музей под открытым небом. Внесён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



