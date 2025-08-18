Небо готовит сюрприз: какие 4 планеты можно разглядеть без оборудования

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4 планеты можно увидеть без телескопа в этом месяце — New York Post
1:43
Наука

В текущем месяце без применения специального оборудования можно увидеть Венеру, Юпитер, Сатурн, а также слабую фазу Меркурия. Наилучшее время для наблюдений — ближайшая неделя.

Звездное пространство
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Звездное пространство

Уран и Нептун доступны для наблюдения только с использованием бинокля или телескопа.

Ранее Юпитер и Венера максимально сблизились и до сих пор находятся рядом друг с другом в восточной части неба. По словам Кэролин Самнерс из Хьюстонского музея естествознания, они "прижались друг к другу, как кошачьи глаза".

Во вторник утром Меркурий будет находиться на наибольшем удалении от Солнца, что облегчит его обнаружение до того, как он исчезнет в его лучах.

Сатурн также виден в этом месяце без дополнительного оборудования, и лучше всего наблюдать его в течение следующей недели.

Чтобы увидеть планеты, выйдите на улицу утром, незадолго до восхода солнца, и посмотрите в восточном направлении.

Первым делом попробуйте найти Юпитер и Венеру, находящиеся близко друг к другу.

Сатурн расположен сбоку, а Меркурий будет находиться близко к горизонту, пытаясь взойти раньше Солнца.

По словам Джастина Бартела из Музея науки Вирджинии, необходимо искать крошечные светящиеся точки, самые яркие из всех. Они не мерцают, как звёзды.

Перед тем, как отправиться на прогулку, убедитесь, что утро ясное и безоблачное, и постарайтесь отойти подальше от высоких зданий, которые могут ограничивать обзор.

Следующее значительное планетарное сближение произойдет в феврале, сообщает New York Post.

Уточнения

Мерку́рий — наименьшая планета Солнечной системы и самая близкая к Солнцу. Названа в честь древнеримского бога торговли — быстрого Меркурия, поскольку она движется по небу быстрее других планет.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
