Зарплата астронавта: на какие деньги живут покорители космоса

Зарплата астронавта NASA: сколько получают за полёт

Отвечая на вопрос о размере оплаты труда, Николь Стотт, отставной астронавт, дала лаконичный ответ "немного". По её словам, работа космонавтом — это служение обществу, а не способ обогатиться.

Фото: spaceflight.nasa.gov by НАСА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Миссия NASA STS -116

Годовой доход астронавта, по данным NASA, составляет около 152 258 долларов, однако эта сумма может варьироваться в зависимости от образования и опыта.

Астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор, задержавшиеся на МКС на девять месяцев, вероятно, получат скромную компенсацию. Кэди Коулман, бывший астронавт NASA, отмечала, что астронавты получают лишь базовую зарплату, и небольшие "суточные" составляют около 4 долларов в день. В свою очередь, Нил Армстронг, по информации Boston Herald, получал 27 401 доллар во время миссии "Аполлон-11".

Для того чтобы стать астронавтом, необходимо пройти строгий отбор и интенсивную подготовку, так как количество мест ограничено, а требования NASA к физическим и умственным качествам кандидатов очень высоки, пишет Daily Mail.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США. Осуществляет гражданскую космическую программу страны, а также научные исследования воздушного и космического пространств и научно-технологические исследования в области авиации, воздухоплавания и космонавтики (по терминологии, принятой в США — астронавтики).



