Троянский конь в мире медицины: вирусы научились обманывать иммунную систему с помощью бактерий

Учёные из Колумбийского инженерного колледжа разработали необычный способ борьбы с раком: они заставили бактерии и вирусы работать вместе. В новой системе вирус помещается внутрь бактерии, которая находит опухоль, проходит мимо иммунной защиты организма и высвобождает вирус прямо в раковые клетки.

Фото: commons.wikimedia.org by Хадасса Лот де Оливейра, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Как работает CAPPSID

Платформа получила название CAPPSID (Coordinated Activity of Prokaryote and Picornavirus for Safe Intracellular Delivery). Она объединяет способность бактерий искать опухоли и свойство вирусов заражать клетки и уничтожать их.

"Мы стремились усовершенствовать бактериальную терапию, позволив бактериям доставлять и активировать терапевтический вирус непосредственно в опухолевых клетках", — отметил соавтор исследования Джонатан Пабон.

Бактерии как "плащ-невидимка"

Главное препятствие в онколитической вирусной терапии — антитела пациента, которые могут уничтожить вирус ещё до того, как он достигнет опухоли. Решение оказалось простым: спрятать вирус в бактерии.

"Бактерии действуют как плащ-невидимка, скрывая вирус от циркулирующих антител и доставляя его туда, где он нужен", — объясняет иследователь Закари С. Сингер.

Троянский конь внутри опухоли

В системе используется Salmonella typhimurium, которая естественным образом мигрирует в низкокислородную среду опухоли. Попав внутрь, бактерия разрушается и высвобождает вирус, который начинает распространяться среди раковых клеток.

"Мы запрограммировали бактерии так, чтобы они действовали как троянский конь", — добавляет Сингер.

Защита от выхода за пределы опухоли

Учёные внедрили механизм безопасности: вирус не может размножаться без специальной молекулы, которую вырабатывают только бактерии. А так как они живут лишь внутри опухоли, вирус не способен распространяться в здоровых тканях.

Что дальше

Технологию уже испытали на мышах. Теперь исследователи расширяют работу: проверяют разные виды опухолей, вирусов и бактерий, чтобы создать "набор инструментов" для будущих клинических испытаний. Команда также подала заявку на патент и планирует адаптировать систему для терапии у людей.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
