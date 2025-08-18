Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крутой рассказал о страхе Тимати перед отцом своей бывшей возлюбленной Алексы
Без билетов и документов: биометрия изменит поездки
Преимущества кофейной гущи: от борьбы со слизнями до улучшения качества почвы
Кухонные полотенца нужно стирать ежедневно и дезинфицировать перекисью или содой
Разработка CAPPSID: новый способ борьбы с раком назвали биологическим тандемом
Peugeot 205 T16 с пробегом 3 тыс. км выставят на торги Bonhams
Окрашивание бровей дома требует тщательной подготовки и соблюдения техники
Реабилитолог Корюкалов: стресс убивает ваши мышцы
Одевайтесь, как итальянец: секреты стиля, которые стоит знать

Необычная находка в Польше: гробница XIII века открылась под улицами Гданьска

Археологи обнаружили гробницу XIII века под магазином мороженого в Гданьске
2:14
Наука

Археологи сделали неожиданное открытие в центре Гданьска: прямо под магазином мороженого они обнаружили гробницу XIII века. В ней сохранилась редкая известняковая плита с резьбой, изображающей воина в полном доспехе.

археология, Гданьск, находки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
археология, Гданьск, находки

Редкая находка

"Мы обнаружили большую известняковую надгробную плиту с вырезанным на ней изображением рыцаря в полном кольчужном доспехе", — рассказала археолог Сильвия Куржиньска из ArcheoScan.

По её словам, такие памятники для Польши редкость, ведь далеко не на каждом надгробии изображали усопших.

Плита длиной около 150 сантиметров была изготовлена из известняка, привезённого со шведского острова Готланд. Несмотря на века, проведённые в земле, резьба поразительно хорошо сохранилась: можно различить меч, щит и детали кольчуги.

Что нашли под плитой

Когда плиту аккуратно сняли, археологи обнаружили мужской скелет, но никаких предметов погребального инвентаря рядом не оказалось.

По предварительным данным, плита относится к концу XIII — началу XIV века. Всё указывает на то, что похороненный занимал высокое положение — вероятно, был рыцарем или военачальником.

"Все указывает на то, что человек, в честь которого была установлена мемориальная доска, занимал высокое положение в обществе, скорее всего, был рыцарем или занимал военную должность", — отметила Куржиньска.

Однако прямых связей с Тевтонским орденом обнаружить не удалось.

Значение открытия

Гробница была найдена в пределах старой крепости, где когда-то стояли замок, церковь и кладбище. Это открытие, по словам исследователей, напрямую связано с эпохой становления города и позволяет лучше понять жизнь и обычаи гданьской элиты Средневековья.

Сейчас плиту детально документируют при помощи 3D-сканирования, а кости готовят к химическому и генетическому анализу. Учёные надеются восстановить облик погребённого рыцаря. Не случайно местные жители уже прозвали его "Гданьским Ланселотом".

Уточнения

Ры́царь (через пол. rycerz ← нем. ritter, изначально "всадник, наездник" от средневерхненемецкого rîtære "ездить") — средневековый дворянский почётный титул в Европе. Рыцарство как военное и землевладельческое сословие возникло у франков в связи с переходом в VIII веке от народного пешего войска к конному войску вассалов.

Гданьск ( лат. Gedanum, Dantiscum, в 1308—1466 и 1793—1945 годах носил название Да́нциг, нем. Danzig) — город в северной Польше. Административный центр Поморского воеводства, крупный порт на Балтийском море; центр промышленности — в частности, нефтехимической и машиностроения (развиты судостроение и судоремонт).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Недвижимость
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники Аудио 
При активации EPB в движении автомобиль безопасно тормозит
Авто
При активации EPB в движении автомобиль безопасно тормозит Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Последние материалы
Биологи обнаружили адаптацию древесных лягушек к радиации в зоне Чернобыля
Италию признали лучшей страной для путешествий в одиночку
Нехватка АИ-95: в каких регионах России возник дефицит топлива
Врачи: неудачный брак повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Беспроводные и проводные камеры заднего вида: что выбрать водителю
Археологи обнаружили гробницу XIII века под магазином мороженого в Гданьске
Экзотический тренд: маски с грибами рейши, которые укрепляют кожу и борются со стрессом
Наталья Соболева: глянец расширяет кухню, матовые фасады делают её уютнее
Хрустящие и ароматные кабачки: 3 простых рецепта панировки удивят вас
Дочь Заворотнюк пожаловалась, что после беременности килограммы не хотят уходить
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.