Необычная находка в Польше: гробница XIII века открылась под улицами Гданьска

Археологи сделали неожиданное открытие в центре Гданьска: прямо под магазином мороженого они обнаружили гробницу XIII века. В ней сохранилась редкая известняковая плита с резьбой, изображающей воина в полном доспехе.

Редкая находка

"Мы обнаружили большую известняковую надгробную плиту с вырезанным на ней изображением рыцаря в полном кольчужном доспехе", — рассказала археолог Сильвия Куржиньска из ArcheoScan.

По её словам, такие памятники для Польши редкость, ведь далеко не на каждом надгробии изображали усопших.

Плита длиной около 150 сантиметров была изготовлена из известняка, привезённого со шведского острова Готланд. Несмотря на века, проведённые в земле, резьба поразительно хорошо сохранилась: можно различить меч, щит и детали кольчуги.

Что нашли под плитой

Когда плиту аккуратно сняли, археологи обнаружили мужской скелет, но никаких предметов погребального инвентаря рядом не оказалось.

По предварительным данным, плита относится к концу XIII — началу XIV века. Всё указывает на то, что похороненный занимал высокое положение — вероятно, был рыцарем или военачальником.

"Все указывает на то, что человек, в честь которого была установлена мемориальная доска, занимал высокое положение в обществе, скорее всего, был рыцарем или занимал военную должность", — отметила Куржиньска.

Однако прямых связей с Тевтонским орденом обнаружить не удалось.

Значение открытия

Гробница была найдена в пределах старой крепости, где когда-то стояли замок, церковь и кладбище. Это открытие, по словам исследователей, напрямую связано с эпохой становления города и позволяет лучше понять жизнь и обычаи гданьской элиты Средневековья.

Сейчас плиту детально документируют при помощи 3D-сканирования, а кости готовят к химическому и генетическому анализу. Учёные надеются восстановить облик погребённого рыцаря. Не случайно местные жители уже прозвали его "Гданьским Ланселотом".

Уточнения

Ры́царь (через пол. rycerz ← нем. ritter, изначально "всадник, наездник" от средневерхненемецкого rîtære "ездить") — средневековый дворянский почётный титул в Европе. Рыцарство как военное и землевладельческое сословие возникло у франков в связи с переходом в VIII веке от народного пешего войска к конному войску вассалов.



Гданьск ( лат. Gedanum, Dantiscum, в 1308—1466 и 1793—1945 годах носил название Да́нциг, нем. Danzig) — город в северной Польше. Административный центр Поморского воеводства, крупный порт на Балтийском море; центр промышленности — в частности, нефтехимической и машиностроения (развиты судостроение и судоремонт).

