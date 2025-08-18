Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Загрязнение нефти: Казахстан перенаправил экспорт
Диетолог Триста Бест: умеренное употребление чая стимулирует мозг
В пресной воде возможны укусы и заражение от местных обитателей
Средние расходы в Исландии превышают 400 долларов в день — The Forex Complex
Секреты деревенского хлеба: как испечь идеальный домашний хлеб с хрустящей корочкой
Секрет летнего ухода: сухие масла для тела, которые работают лучше крема
Длина безымянного пальца влияет на спортивные достижения, доказали учёные
Дизайнеры назвали оптимальные размеры ковра для гостиной и спальни
Кудрявцева опровергла новости о том, что стала Джандарбаевой

Гигантская струя энергии направлена на Землю: шокирующий открытие астрономов

Оптическая иллюзия скорости: струя плазмы, направленная на Землю, поразила учёных
Наука

На расстоянии десяти миллиардов световых лет от нас астрономы зафиксировали по-настоящему уникальное явление. Блазар PKS 1424+240, питаемый сверхмассивной чёрной дырой, выбрасывает гигантскую струю горячей плазмы, насыщенной частицами с колоссальной энергией. Эта струя движется почти со скоростью света и направлена прямо на Землю, обеспечивая редкий угол обзора.

PKS 1424+240
Фото: commons.wikimedia.org by Gribkov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
PKS 1424+240

Картина, похожая на "око"

В течение 15 лет команда исследователей наблюдала объект с помощью системы VLBA — массива из десяти радиотелескопов, расположенных по всей территории США и на её островах. В итоге удалось получить изображение с беспрецедентным разрешением.

"Это кольцевидное магнитное поле удивительно стабильно и устойчиво. Пятнадцать лет тщательных наблюдений позволили составить карту структуры струи с беспрецедентной точностью", — отметил руководивший проектом Юрий Ковалёв.

Именно эта структура вызвала необычное прозвище — "Око Саурона". На снимках струя и магнитное кольцо действительно напоминают гигантский глаз, устремлённый к Земле.

Иллюзия медленной скорости

На первый взгляд струя кажется "медленной", что не соответствует моделям, объясняющим появление мощных гамма-лучей и нейтрино.

Однако учёные выяснили, что дело в оптической иллюзии: поскольку струя направлена прямо на нас, наше восприятие её скорости искажено.

Значение открытия

Магнитное поле струи оказалось кольцевым или спиральным, что позволяет сохранять её устойчивость на протяжении миллионов световых лет. Эта стабильность добавляет новое понимание того, как формируются и живут космические струи.

PKS 1424+240 — один из самых ярких источников на небе в ряде диапазонов. Он испускает гамма-лучи высокой энергии и нейтрино, открывая новые возможности для изучения экстремальных явлений во Вселенной.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. Граница этой области называется горизонтом событий. В простейшем случае сферически симметричной чёрной дыры он представляет собой сферу с радиусом Шварцшильда, который считается характерным размером чёрной дыры.

Пла́зма (от греч. πλάσμα "вылепленное, оформленное") — ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества. Ионизированный газ содержит свободные электроны и положительные и отрицательные ионы. В более широком смысле, плазма может состоять из любых заряженных частиц (например, кварк-глюонная плазма).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Авто
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Последние материалы
Северные регионы рулят: где имеют высокие доходы
Кинологи отметили, что собаки и кошки воспринимают долгий взгляд как агрессию
Юрист Костиков: отказ принять оплату картой — нарушение, но наказать сложно
Шлёпанцы увеличивают риск травм и инфекций во время полётов
Научный прорыв: эти стрекозы адаптировались к загрязнению и городской среде
Медики советуют контролировать вес и сахар для профилактики деменции
Увеличить ванную без перепланировки помогут складные конструкции
Ароматная свинина с овощами: запекаем в духовке быстро и вкусно с картофелем, луком, помидорами и сыром
Косметика с экстрактом водорослей: натуральный способ вернуть упругость и сияние коже
Джеймс Итальяно советует: тренироваться с партнёром и менять нагрузки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.