Гигантская струя энергии направлена на Землю: шокирующий открытие астрономов

Оптическая иллюзия скорости: струя плазмы, направленная на Землю, поразила учёных

На расстоянии десяти миллиардов световых лет от нас астрономы зафиксировали по-настоящему уникальное явление. Блазар PKS 1424+240, питаемый сверхмассивной чёрной дырой, выбрасывает гигантскую струю горячей плазмы, насыщенной частицами с колоссальной энергией. Эта струя движется почти со скоростью света и направлена прямо на Землю, обеспечивая редкий угол обзора.

Фото: commons.wikimedia.org by Gribkov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ PKS 1424+240

Картина, похожая на "око"

В течение 15 лет команда исследователей наблюдала объект с помощью системы VLBA — массива из десяти радиотелескопов, расположенных по всей территории США и на её островах. В итоге удалось получить изображение с беспрецедентным разрешением.

"Это кольцевидное магнитное поле удивительно стабильно и устойчиво. Пятнадцать лет тщательных наблюдений позволили составить карту структуры струи с беспрецедентной точностью", — отметил руководивший проектом Юрий Ковалёв.

Именно эта структура вызвала необычное прозвище — "Око Саурона". На снимках струя и магнитное кольцо действительно напоминают гигантский глаз, устремлённый к Земле.

Иллюзия медленной скорости

На первый взгляд струя кажется "медленной", что не соответствует моделям, объясняющим появление мощных гамма-лучей и нейтрино.

Однако учёные выяснили, что дело в оптической иллюзии: поскольку струя направлена прямо на нас, наше восприятие её скорости искажено.

Значение открытия

Магнитное поле струи оказалось кольцевым или спиральным, что позволяет сохранять её устойчивость на протяжении миллионов световых лет. Эта стабильность добавляет новое понимание того, как формируются и живут космические струи.

PKS 1424+240 — один из самых ярких источников на небе в ряде диапазонов. Он испускает гамма-лучи высокой энергии и нейтрино, открывая новые возможности для изучения экстремальных явлений во Вселенной.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. Граница этой области называется горизонтом событий. В простейшем случае сферически симметричной чёрной дыры он представляет собой сферу с радиусом Шварцшильда, который считается характерным размером чёрной дыры.



Пла́зма (от греч. πλάσμα "вылепленное, оформленное") — ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества. Ионизированный газ содержит свободные электроны и положительные и отрицательные ионы. В более широком смысле, плазма может состоять из любых заряженных частиц (например, кварк-глюонная плазма).

