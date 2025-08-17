Загадочный гость из космоса: что упало на Землю после 50 лет ожидания

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Советский спутник собирал данные 50 лет и вернулся на Землю: вот они
Наука

Недавно на Землю вернулся фрагмент космического аппарата, запущенного более полувека назад в рамках неудачной советской миссии к Венере.

Гибель галактики
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гибель галактики

Этот инцидент, напоминающий сюжет фантастического фильма, привлек внимание специалистов и общественности, окутанный множеством загадок и неопределенностей.

Речь идет о космическом объекте, известном как "Космос-482", который так и не смог покинуть орбиту Земли после старта в 1972 году. Аппарат, изначально предназначенный для исследования Венеры, распался на четыре части, и один из его элементов, предположительно посадочный модуль, завершил свое путешествие, войдя в атмосферу Земли в субботу утром около 7:16 по итальянскому времени.

Европейское космическое агентство (ЕКА) подтвердило факт неконтролируемого возвращения через свой центр наблюдения за космическим пространством, однако точные обстоятельства этого события остаются неясными. Специалисты пока не могут с уверенностью сказать, сгорел ли фрагмент полностью в атмосфере, достигли ли его обломки поверхности планеты, и если да, то где именно это произошло.

Капсула, о которой идет речь, была сконструирована с учетом экстремальных условий Венеры, где температура превышает 460 °C, а давление в 90 раз выше земного. Такие характеристики могли позволить ей пережить даже неконтролируемый вход в земную атмосферу.

Однако, как отметили эксперты, парашютная система, предназначенная для посадки на Венеру, скорее всего, пришла в негодность за десятилетия пребывания в космосе из-за воздействия радиации и микрометеоритов. Это служит напоминанием о том, что даже в условиях космического вакуума материалы подвержены постепенному разрушению.

Один из аналитиков ЕКА подчеркнул, что вероятность угрозы для населения минимальна, особенно учитывая, что большая часть поверхности Земли — около 70% — покрыта океанами, что снижает риск падения обломков на населенные территории.

Подобные случаи возвращения искусственных объектов на Землю не являются чем-то необычным. Еженедельно крупные космические конструкции, а ежедневно мелкие фрагменты входят в атмосферу, чаще всего сгорая до того, как достигнут поверхности. В качестве примеров можно привести падение китайской ракеты-носителя Long March 5B над Индийским океаном в 2022 году или разрушение космической станции Tiangong-1 над Тихим океаном в 2018 году.

Ситуация с "Космосом-482" подчеркивает важность разработки космических миссий с системами контролируемого возвращения. Такие технологии позволили бы заранее определять возможные точки падения обломков, минимизировать риски для людей и окружающей среды, а также решать проблему загрязнения космоса, которая становится все более актуальной в эпоху активного развития коммерческих космических программ.

Уточнения

Вене́ра — вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землёй и Марсом принадлежащая к семейству планет земной группы. Названа в честь древнеримской богини любви Венеры.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
