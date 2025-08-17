Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олимпийскую реку оккупировали крокодилы: соревнования по гребле могут не состояться

Крокодилы могут сорвать планы Австралии на Олимпиаду-2032: мнение эксперта
Наука

В мартовском заявлении правительство штата Квинсленд (Австралия) объявило о проведении соревнований по гребле на байдарках и каноэ в рамках Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года на реке Фицрой, протекающей через Рокхэмптон, город в 500 километрах к северу от Брисбена.

Крокодил
Фото: flickr.com by Sheba_Also 43,000 photos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Крокодил

Вдоль реки установлены предупреждающие знаки, указывающие на опасность нападения гребнистых крокодилов, способных нанести травмы или привести к летальному исходу. На одном из знаков сказано, что "четырехметровый крокодил может незаметно находиться в воде рядом с вами".

Хотя увидеть живого крокодила в "говяжьей столице Австралии" — большая редкость, изображения этих древних хищников, подстерегающих добычу, украшают исторические здания в речном порту. За отреставрированным Художественным музеем Рокхэмптона можно увидеть фреску с изображением крокодила, достигающего 18 метров в длину и 5 метров в высоту.

Однако теперь, когда объявлено о проведении соревнований, шутки в сторону.

Сейчас зима, и именно в это время года в солнечном Квинсленде пройдут летние Олимпийские игры. В этот период крокодилов легче всего заметить, так как они греются на берегах рек.

Ведущий специалист по крокодилам из Университета Квинсленда, профессор Крейг Франклин возглавляет самую масштабную и продолжительную в мире программу мониторинга этих рептилий. Предложенный план развития района Фицрой для проведения Олимпийских игр вызывает у него "серьезные опасения", передает The Guardian.

"Нет, я не считаю, что это безопасно, — подчеркивает он. — По моему мнению, это безрассудно".

Уточнения

Кви́нсленд (англ. Queensland, дословно — Земля Королевы) — штат на северо-востоке материковой части Австралии. Население — 5 418 453 человека (3-е место среди штатов страны). Столица и крупнейший город — Брисбен.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
