Олимпийскую реку оккупировали крокодилы: соревнования по гребле могут не состояться

В мартовском заявлении правительство штата Квинсленд (Австралия) объявило о проведении соревнований по гребле на байдарках и каноэ в рамках Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года на реке Фицрой, протекающей через Рокхэмптон, город в 500 километрах к северу от Брисбена.

Вдоль реки установлены предупреждающие знаки, указывающие на опасность нападения гребнистых крокодилов, способных нанести травмы или привести к летальному исходу. На одном из знаков сказано, что "четырехметровый крокодил может незаметно находиться в воде рядом с вами".

Хотя увидеть живого крокодила в "говяжьей столице Австралии" — большая редкость, изображения этих древних хищников, подстерегающих добычу, украшают исторические здания в речном порту. За отреставрированным Художественным музеем Рокхэмптона можно увидеть фреску с изображением крокодила, достигающего 18 метров в длину и 5 метров в высоту.

Однако теперь, когда объявлено о проведении соревнований, шутки в сторону.

Сейчас зима, и именно в это время года в солнечном Квинсленде пройдут летние Олимпийские игры. В этот период крокодилов легче всего заметить, так как они греются на берегах рек.

Ведущий специалист по крокодилам из Университета Квинсленда, профессор Крейг Франклин возглавляет самую масштабную и продолжительную в мире программу мониторинга этих рептилий. Предложенный план развития района Фицрой для проведения Олимпийских игр вызывает у него "серьезные опасения", передает The Guardian.

"Нет, я не считаю, что это безопасно, — подчеркивает он. — По моему мнению, это безрассудно".

Кви́нсленд (англ. Queensland, дословно — Земля Королевы) — штат на северо-востоке материковой части Австралии. Население — 5 418 453 человека (3-е место среди штатов страны). Столица и крупнейший город — Брисбен.

