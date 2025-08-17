Аномальная жара в Иордании и Израиле: ночи стали опаснее дней

Рекордная жара в Иордании и Израиле: врачи бьют тревогу из-за аномальных ночных температур

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

В Иордании и Израиле зафиксированы самые жаркие ночи в истории наблюдений.

Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Восход солнца

Ночные температуры в Леванте значительно превышают показатели, которые ученые считают "адскими". С понедельника температура в Иордании не опускалась ниже 35 °C, а в столице Аммане, держалась на уровне выше 31,8 °C. В Израиле рекордная ночная температура достигла 36 °C в Седоме.

Врачи выражают обеспокоенность, так как аномальная жара ухудшает состояние здоровья людей, не позволяя организму восстановиться после жары днем и способствуя росту числа смертей.

Климатолог Файха аль-Шибли рассказала о том, что новые рекорды по ночной жаре были установлены в 2025 году. Она и ее дети испытывают трудности, но счастливы, что есть кондиционеры. Без них людям, работающим на улице, тяжелее всего.

Дневные температуры также достигли рекордных значений. В Израиле в кибуце Гильгаль температура составила 49,7 °C, а в Акабе побили национальный рекорд — 49,6 °C. В Газе температура поднималась выше 40 °C, что усугубляет ситуацию в условиях ограниченного количества электроэнергии и топлива.

Министерства здравоохранения стран Ближнего Востока выпустили предупреждения о необходимости оставаться в тени и пить много воды, чтобы справиться с такой знойной погодой, передает The Guardian.

Уточнения

Иорда́ния — государство на Ближнем Востоке, граничит с Сирией на севере, с Ираком — на северо-востоке, с Саудовской Аравией — на востоке и юге, с Израилем и Палестинской национальной администрацией (ПНА) / частично признанным Государством Палестина — на западе. Иордания разделяет береговые линии Мёртвого моря с Израилем и ПНА; береговые линии залива Акаба — с Израилем, Саудовской Аравией и Египтом. Около 90 % территории королевства занимают пустыни и полупустыни. Столица — Амман. Государственный язык — арабский.



