Эра бесплатной энергии: секретное устройство учёных вас удивит

Ученые смогли добыть энергию из ничего и она будет бесплатной

Современные технологии открывают новые горизонты в борьбе с глобальными экологическими вызовами, и одно из последних изобретений обещает перевернуть представление о возобновляемых источниках энергии.

Речь идет о компактном устройстве, которое способно извлекать энергию прямо из воздуха, превращая влагу в электричество. Эта разработка может стать настоящим прорывом в области чистой энергетики, кардинально изменив подход к решению климатических проблем.

Мировое сообщество активно ищет пути противодействия изменению климата, которое уже сегодня проявляется в виде экстремальных погодных явлений, повышения температуры, роста уровня моря и разрушения природных экосистем.

Как отмечают эксперты ООН, эти процессы наносят серьезный ущерб окружающей среде, здоровью людей и экономике.

Основной причиной климатического кризиса являются выбросы парниковых газов, более 75% которых связаны с использованием ископаемого топлива, а почти 90% углеродных выбросов происходят из-за сжигания угля, нефти и газа. В качестве альтернативы традиционно рассматриваются солнечная и ветровая энергия, однако новое устройство предлагает совершенно иной подход, извлекая энергию из невидимого источника — влажности воздуха.

Эта технология может показаться фантастической, но она уже доказала свою реальность. Устройство, о котором идет речь, способно генерировать электричество, используя влагу, присутствующую в атмосфере. Это означает, что оно может работать практически в любом уголке планеты и в любое время суток, что делает его уникальным по сравнению с другими возобновляемыми источниками энергии. Например, в отличие от технологий, извлекающих энергию из воды, это изобретение выделяется своей универсальностью и доступностью.

Принцип работы устройства основан на использовании двух электродов и тонкого материала, покрытого микроскопическими отверстиями диаметром менее 100 нанометров.

Молекулы воды, проходя через эти отверстия, создают электрический дисбаланс между слоями, что позволяет устройству функционировать как миниатюрная батарея. Один из экспертов сравнил этот процесс с природным явлением, происходящим в облаках, когда возникают молнии.

На данный момент технология находится на ранней стадии разработки, и пока устройство вырабатывает лишь небольшое количество энергии — доли вольта. Однако исследователи уверены, что в будущем оно может стать полноценным источником чистой энергии.

Один из них отметил, что атмосфера Земли представляет собой огромный резервуар влаги, который может стать неисчерпаемым источником экологически чистого электричества, и подчеркнул, что это лишь начало пути к его освоению.

Мнения специалистов о перспективах технологии разделились.

Некоторые эксперты выражают сомнения в возможности масштабирования устройства и его практической применимости, указывая на неопределенность в достижении значимых результатов. Другие, напротив, считают разработку многообещающей, подчеркивая ее потенциал для создания значительного воздействия на энергетический сектор. В качестве преимуществ отмечается использование более экономичных материалов и возможность компоновки устройств для увеличения выработки энергии.

Ранее предпринимались попытки использовать влажность воздуха для генерации электричества, но они сталкивались с проблемами: либо устройства работали недолго, либо применяемые материалы оказывались слишком дорогими.

Новая разработка стремится преодолеть эти ограничения, предлагая более доступную конструкцию. Исследователи считают, что только время покажет, сможет ли эта технология стать конкурентоспособной альтернативой традиционным возобновляемым источникам, таким как солнечная и ветровая энергия…

Уточнения

Организа́ция Объединённых На́ций — международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами.

