Лунная бомба замедленного действия: NASA запустит ядерный реактор в космосе

Человечество превратит Луну в ядерный спутник Земли

Американское космическое агентство НАСА представило амбициозный проект, который может кардинально изменить подход к энергоснабжению в космосе.

Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Штаб NASA

Речь идет о создании и установке ядерного реактора мощностью 100 киловатт на поверхности Луны, что планируется реализовать к 2030 году. Эта инициатива обещает стать важным шагом в обеспечении устойчивых космических миссий, хотя и сопряжена с рядом сложных задач.

Проект, входящий в программу Fission Surface Power, направлен на разработку надежного источника энергии, который сможет поддерживать работу будущих лунных баз, а в перспективе — и экспедиций на Марс.

Как отмечают специалисты, выбор ядерного деления обусловлен его способностью вырабатывать энергию непрерывно, независимо от солнечного света, что делает его идеальным решением для длительных миссий в условиях сурового космического климата.

Один из экспертов в области ядерной инженерии подчеркнул, что такая технология открывает новые горизонты для научных исследований на Луне, но предупредил, что для достижения поставленных целей потребуется решить множество технических и организационных проблем, включая точное проектирование, обеспечение безопасности и привлечение стабильного финансирования.

Одной из ключевых задач является создание компактного реактора, который можно будет собрать на Земле, доставить на Луну одной ракетой и запустить с минимальными доработками на месте. При этом масса всей системы не должна превышать шести тонн, а ее мощность в 100 киловатт, достаточная для энергоснабжения примерно 80 американских домов, накладывает дополнительные ограничения.

Для решения этих вопросов потребуется использовать передовые подходы в системной инженерии, чтобы минимизировать затраты и обеспечить успешную транспортировку.

Однако эксперт выразил сомнения в том, что проект удастся завершить в установленные сроки, указав, что без увеличения бюджета НАСА возможны задержки. Кроме того, было отмечено, что ускорение работ над реактором может привести к сокращению финансирования других важных направлений, таких как мониторинг климата и наблюдение за Землей, которые играют значительную роль в миссии агентства.

Для выработки энергии реактор будет использовать урановое топливо, создавая цепную реакцию, тепло от которой будет преобразовываться в электричество с помощью системы замкнутого цикла Брайтона.

Эта энергия будет питать лунную инфраструктуру, включая жилые модули, научные лаборатории, системы связи и исследовательские аппараты. Чтобы справляться с пиковыми нагрузками, планируется установить аккумуляторы, которые будут накапливать излишки энергии.

Особое внимание уделяется адаптации реактора к условиям Луны.

Как пояснил специалист, ядерное деление не зависит от гравитации или атмосферного давления, но система должна быть приспособлена к лунной среде. Например, теплоносители будут вести себя иначе из-за низкой гравитации, а конструкция должна выдерживать перепады температур до 200 °C между днем и ночью. Кроме того, реактор необходимо полностью изолировать, чтобы защитить топливо и охлаждающую жидкость.

Безопасность остается одним из главных приоритетов проекта. Основные риски связаны с этапами запуска и эксплуатации на Луне. На стадии запуска существует вероятность аварии, которая может привести к рассеиванию радиоактивных материалов. Для минимизации этого риска реактор будет использовать свежее урановое топливо с низким уровнем радиоактивности, а также будет разработан специальный план действий на случай аварий. В Космическом центре Кеннеди уже существует центр радиологического контроля, где регулярно проводятся тренировки по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На Луне безопасность будет обеспечиваться за счет защиты, изоляции и автономного управления реактором. Система должна быть способна автоматически отключаться при любых нештатных ситуациях, включая лунные землетрясения, чтобы соответствовать строгим стандартам, принятым для ядерных установок на Земле.

Еще одной нерешенной проблемой остается утилизация радиоактивных отходов. Отработавшее топливо будет содержать гораздо более опасные продукты деления, чем исходный уран, а их транспортировка обратно на Землю сопряжена с высокими рисками, особенно из-за возможности неконтролируемого входа в атмосферу. В качестве примера специалист привел инцидент с советским спутником "Космос-954", который в 1978 году оставил радиоактивные обломки над территорией Канады. Поэтому более вероятным решением считается хранение отходов на Луне в специальных укрепленных контейнерах.

Что касается эксплуатации, реактор проектируется как полностью автономная система, не требующая заправки топливом или вмешательства человека в течение всего срока службы. Согласно текущим планам, он должен бесперебойно работать в течение десяти лет, обеспечивая надежность и минимизируя риски для миссии.

Уточнения

Я́дерный (а́томный) реа́ктор — устройство, предназначенное для организации управляемой, самоподдерживающейся цепной реакции деления, сопровождающейся выделением энергии.

