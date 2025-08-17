Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Запретный мед древности: тайна 2500 лет раскрыта

Мед из прошлого: ученые раскрыли секрет тысячелетнего лакомства
Наука

Недавно наука смогла разрешить одну из самых давних загадок археологии, объединив усилия специалистов в области химии и изучения древностей.

Высокогорный мёд
Фото: commons.wikimedia.org by AnnaMayak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Высокогорный мёд

Это открытие стало настоящим прорывом, пролив свет на тайны, которые оставались неразгаданными на протяжении многих лет.

Группа исследователей из Оксфорда провела анализ содержимого древних сосудов, найденных на юге Италии, возраст которых превышает 2500 лет.

Эти керамические кувшины, обнаруженные еще в середине XX века в Пестуме — городе, основанном древними греками и позже захваченном римлянами, — стали ключом к пониманию жизни и традиций той эпохи. Результаты их работы, опубликованные в одном из ведущих научных журналов 30 июля, положили конец спорам, которые велись почти 70 лет, о том, что именно хранилось в восьми глиняных емкостях.

Изначально ученые предполагали, что в сосудах находился мед, основываясь на характерном аромате и оттенке остатков. Однако более поздние исследования не смогли подтвердить наличие сахаров, что оставило вопрос открытым на долгие десятилетия.

Прорыв произошел благодаря применению современных технологий. Команда под руководством специалиста по химии из Оксфорда использовала методы масс-спектрометрии и протеомного анализа.

В результате были обнаружены нетронутые гексозные сахара, такие как фруктоза, а также белки маточного молочка и пептиды, характерные для европейской пчелы Apis mellifera. Эти данные указали на то, что состав остатков практически идентичен современному пчелиному меду и воску, что позволило сделать вывод: в кувшинах действительно хранился мед.

Удивительная сохранность продукта объясняется присутствием ионов меди, которые попадали в содержимое из материала сосудов. Как отмечает один из научных порталов, медь обладает свойствами, подавляющими развитие микроорганизмов, что и позволило сахарам сохраниться на протяжении тысячелетий.

Помимо этого, исследование дало возможность глубже понять исторический контекст находки. Сосуды были частью подземного святилища, известного как героон, которое, предположительно, было посвящено мифическому герою, возможно, Ис Гелике. Этот объект находился на территории древнего города Сибарис, который позже римляне переименовали в Пестум.

Уточнения

Пе́стум — греческая (сибарийская) колония, основанная в конце VII века до н. э. в западной части области Лукании (35 км юго-восточнее нынешнего Салерно).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
