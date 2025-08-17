Кошмар из прошлого: 25-ти миллионный ужас представлен миру

Австралии кит-монстр Janjucetus dullardi возрастом 25 млн лет

В Австралии на побережье штата Виктория была сделана удивительная находка, которая позволила пролить свет на далекое прошлое китов.

Окаменелости, обнаруженные на пляже Ян-Джук, принадлежат ранее неизвестному виду морских млекопитающих, живших около 25 миллионов лет назад.

Этот вид, названный Janjucetus dullardi, представляет собой небольшое существо с необычной внешностью, которое радикально отличается от современных китов. Исследователи описали его как странное создание с выпученными глазами размером с теннисный мяч, острыми зубами и мордой, напоминающей акулью. Находка была официально представлена в научном издании "Зоологический журнал Линнеевского общества".

Обнаруженные останки включают фрагменты черепа, ушные кости и зубы, которые были найдены в 2019 году на участке побережья, известном своими богатыми залежами окаменелостей.

Один из авторов исследования, старший куратор отдела палеонтологии позвоночных в Исследовательском институте музеев Виктории, отметил, что это существо могло казаться забавным и даже милым, но на деле было опасным хищником, созданным для охоты. Он также добавил, что внешне оно напоминало необычное сочетание кита, тюленя и персонажа из мультфильма, но при этом обладало совершенно уникальными чертами.

Janjucetus dullardi относится к группе маммалодонтид — ранних китов, существовавших в период олигоцена, примерно 34-23 миллиона лет назад. Этот вид стал лишь четвертым представителем данной группы, когда-либо идентифицированным учеными.

Эти древние существа, достигавшие в длину около трех метров, были предками современных усатых китов, таких как горбатые, синие киты и малые полосатики. Однако, в отличие от своих потомков, они обладали мощными челюстями и острыми зубами, что делало их активными хищниками. Исследователи предположили, что у этих существ могли быть небольшие выросты, напоминающие ножки, выступающие из тела, но для подтверждения этой гипотезы необходимы более полные скелетные останки, найти которые было бы настоящим чудом.

Находка стала возможной благодаря палеонтологу-любителю Россу Далларду, в честь которого и был назван новый вид. Он рассказал, что момент обнаружения стал для него самым ярким событием в жизни. Даллард поведал, что после подтверждения открытия нового вида в среду он чувствовал себя настоящей звездой, и все вокруг поздравляли его. Он также признался, что последние шесть лет эта находка занимала все его мысли, и он даже видел этого кита во сне. В день находки, во время отлива на пляже Ян-Джук, Даллард заметил черный объект, торчащий из скалы.

При ближайшем рассмотрении из породы выпал зуб, и он сразу понял, что это не останки собаки или тюленя, а нечто необычное. Фотографии находки были отправлены в Музей Виктории, где специалисты заподозрили, что перед ними новый вид.

Подтверждение уникальности находки оказалось непростой задачей. Это был первый маммалодонтид, обнаруженный в Австралии с 2006 года, и лишь третий случай в истории страны. Исследователи отметили, что окаменелости китов встречаются крайне редко из-за особенностей их среды обитания и процессов, происходящих в океане.

Эрозия, падальщики и морские течения уничтожают большинство останков, поэтому лишь малая часть китов, живших миллионы лет назад, сохраняется в виде окаменелостей. Один из ученых подчеркнул, что китообразные составляют лишь небольшую долю среди всех живых существ, что делает подобные находки особенно ценными.

Такие открытия, как Janjucetus dullardi, помогают лучше понять, как древние киты питались, передвигались и эволюционировали. Исследователи считают, что эти данные также дают представление о том, как китообразные адаптировались к изменениям климата в прошлом, что может быть полезно для изучения реакции современной морской фауны на глобальное потепление.

Тем временем Даллард рассказал, что планирует устроить вечеринку в честь своей находки, с играми на тему китов и десертами в форме этих морских гигантов, чтобы отметить завершение шестилетнего пути, который полностью захватил его внимание.

Викто́рия — штат на юго-востоке Австралии, самый маленький по территории штат в континентальной части страны. Население — 6 503 491 человек (2021).

