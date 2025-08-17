Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые бьют тревогу из-за угрозы, которая нависла над океаном
Эффективные способы удаления хвоща полевого с участка
ЛОР раскрыл секрет: как избежать отита после купания — сразу удалите воду из уха
Депутат Нилов напомнил, что о будущей пенсии необходимо думать уже в молодости
Ваня Дмитриенко рассказал, что отношения с Анной Пересильд дарят ему вдохновение
Названы условия, при которых водитель может продолжить движение при нахождении пешехода на переходе
Кулинары поделились рецептом пышных оладий на кефире
Уксус и лимон против накипи: эффективные методы удаления в домашних условиях
Веккьято: экстремальные нагрузки повышают риск сердечной смерти у бодибилдеров

Кошмар из прошлого: 25-ти миллионный ужас представлен миру

Австралии кит-монстр Janjucetus dullardi возрастом 25 млн лет
4:42
Наука

В Австралии на побережье штата Виктория была сделана удивительная находка, которая позволила пролить свет на далекое прошлое китов.

Древний хищный кит
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Древний хищный кит

Окаменелости, обнаруженные на пляже Ян-Джук, принадлежат ранее неизвестному виду морских млекопитающих, живших около 25 миллионов лет назад.

Этот вид, названный Janjucetus dullardi, представляет собой небольшое существо с необычной внешностью, которое радикально отличается от современных китов. Исследователи описали его как странное создание с выпученными глазами размером с теннисный мяч, острыми зубами и мордой, напоминающей акулью. Находка была официально представлена в научном издании "Зоологический журнал Линнеевского общества".

Обнаруженные останки включают фрагменты черепа, ушные кости и зубы, которые были найдены в 2019 году на участке побережья, известном своими богатыми залежами окаменелостей.

Один из авторов исследования, старший куратор отдела палеонтологии позвоночных в Исследовательском институте музеев Виктории, отметил, что это существо могло казаться забавным и даже милым, но на деле было опасным хищником, созданным для охоты. Он также добавил, что внешне оно напоминало необычное сочетание кита, тюленя и персонажа из мультфильма, но при этом обладало совершенно уникальными чертами.

Janjucetus dullardi относится к группе маммалодонтид — ранних китов, существовавших в период олигоцена, примерно 34-23 миллиона лет назад. Этот вид стал лишь четвертым представителем данной группы, когда-либо идентифицированным учеными.

Эти древние существа, достигавшие в длину около трех метров, были предками современных усатых китов, таких как горбатые, синие киты и малые полосатики. Однако, в отличие от своих потомков, они обладали мощными челюстями и острыми зубами, что делало их активными хищниками. Исследователи предположили, что у этих существ могли быть небольшие выросты, напоминающие ножки, выступающие из тела, но для подтверждения этой гипотезы необходимы более полные скелетные останки, найти которые было бы настоящим чудом.

Находка стала возможной благодаря палеонтологу-любителю Россу Далларду, в честь которого и был назван новый вид. Он рассказал, что момент обнаружения стал для него самым ярким событием в жизни. Даллард поведал, что после подтверждения открытия нового вида в среду он чувствовал себя настоящей звездой, и все вокруг поздравляли его. Он также признался, что последние шесть лет эта находка занимала все его мысли, и он даже видел этого кита во сне. В день находки, во время отлива на пляже Ян-Джук, Даллард заметил черный объект, торчащий из скалы.

При ближайшем рассмотрении из породы выпал зуб, и он сразу понял, что это не останки собаки или тюленя, а нечто необычное. Фотографии находки были отправлены в Музей Виктории, где специалисты заподозрили, что перед ними новый вид.

Подтверждение уникальности находки оказалось непростой задачей. Это был первый маммалодонтид, обнаруженный в Австралии с 2006 года, и лишь третий случай в истории страны. Исследователи отметили, что окаменелости китов встречаются крайне редко из-за особенностей их среды обитания и процессов, происходящих в океане.

Эрозия, падальщики и морские течения уничтожают большинство останков, поэтому лишь малая часть китов, живших миллионы лет назад, сохраняется в виде окаменелостей. Один из ученых подчеркнул, что китообразные составляют лишь небольшую долю среди всех живых существ, что делает подобные находки особенно ценными.

Такие открытия, как Janjucetus dullardi, помогают лучше понять, как древние киты питались, передвигались и эволюционировали. Исследователи считают, что эти данные также дают представление о том, как китообразные адаптировались к изменениям климата в прошлом, что может быть полезно для изучения реакции современной морской фауны на глобальное потепление.

Тем временем Даллард рассказал, что планирует устроить вечеринку в честь своей находки, с играми на тему китов и десертами в форме этих морских гигантов, чтобы отметить завершение шестилетнего пути, который полностью захватил его внимание.

Уточнения

Викто́рия штат на юго-востоке Австралии, самый маленький по территории штат в континентальной части страны. Население — 6 503 491 человек (2021). 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Новый объект в Солнечной системе, движущийся с Нептуном, обнаружен учеными
Солнечная система скрывает тайну: объект, движущийся синхронно с Нептуном, может изменить всё
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Последние материалы
Для хрустящей корочки повара рекомендуют замачивать картофель в воде на 20 минут
Ученые бьют тревогу из-за угрозы, которая нависла над океаном
Эффективные способы удаления хвоща полевого с участка
ЛОР раскрыл секрет: как избежать отита после купания — сразу удалите воду из уха
Депутат Нилов напомнил, что о будущей пенсии необходимо думать уже в молодости
Ваня Дмитриенко рассказал, что отношения с Анной Пересильд дарят ему вдохновение
Названы условия, при которых водитель может продолжить движение при нахождении пешехода на переходе
Кулинары поделились рецептом пышных оладий на кефире
Уксус и лимон против накипи: эффективные методы удаления в домашних условиях
Веккьято: экстремальные нагрузки повышают риск сердечной смерти у бодибилдеров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.