Землетрясение в Мьянме стало апокалиптическим уроком для всего человечества

Учёные технологического института в Калифорнии подтвердили сейсмический разрыв в Мьянме

Наука

28 марта 2025 года Мьянму потрясло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7, эпицентр которого пришёлся на разлом Сагаинг. Подземные толчки привели к гибели тысяч людей, масштабным разрушениям инфраструктуры и гуманитарному кризису.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Тектонические плиты

Это событие привлекло внимание международного научного сообщества, так как подобные процессы имеют прямое значение для оценки рисков в других сейсмоопасных регионах планеты.

Учёные Калифорнийского технологического института провели исследование с использованием спутниковых снимков, чтобы определить, как именно сместился разлом. Результаты оказались неожиданными: разлом растянулся более чем на 500 километров, тогда как ранее предполагалось, что зона активного смещения ограничена примерно 300 километрами. Этот факт подтверждает гипотезу о "сейсмическом разрыве" и показывает, что землетрясения могут распространяться дальше, чем ожидалось, вызывая куда более сильные последствия.

Особое внимание специалистов привлекла схожесть разлома Сагаинг с разломом Сан-Андреас в Калифорнии. Оба они относятся к трансформным тектоническим разломам, где литосферные плиты смещаются в противоположных направлениях. Это означает, что опыт, полученный в Мьянме, может помочь лучше понять потенциальные сценарии землетрясений в Калифорнии — одном из самых густонаселённых и уязвимых регионов мира.

До сих пор большинство моделей прогнозирования основывались на статистике прошлых событий, практически не учитывая временные факторы и динамику накопления напряжений в земной коре. Однако новые данные, впервые увидевшие свет в Proceedings of the National Academy of Sciences, указывают на необходимость перехода к физическим моделям, которые можно адаптировать под реальные наблюдения. Это позволит учёным разрабатывать прогнозы, учитывающие вероятность землетрясений во времени, а не только их статистическую повторяемость.

Таким образом, землетрясение в Мьянме стало не только трагедией, но и важным научным уроком. Оно показало, что процессы внутри земной коры куда сложнее, чем предполагалось ранее, а будущие катастрофы могут существенно отличаться от привычных сценариев. Для Калифорнии это означает необходимость ещё более серьёзной подготовки — от модернизации инфраструктуры до совершенствования систем раннего предупреждения.

Уточнения

Мья́нма — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в западной части полуострова Индокитай. Ранее (до 1989 года) страна была известна как Би́рма.

