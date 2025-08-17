Крылья будущего: как самолёт на фотонах обогнал время

Экологическая инновация побеждает ископаемое топливо

В середине августа 2025 года в небе над швейцарским регионом Вале произошло необычное событие: электрический планер, работающий исключительно на солнечной энергии, поднялся на высоту более 9,5 тысяч метров.

За штурвалом находился Рафаэль Домьян, который называет себя исследователем в области экологических технологий. Его летательный аппарат, получивший название SolarStratos, не использует ни капли керосина и не имеет традиционного двигателя — только пропеллер и солнечные панели, эффективно улавливающие солнечный свет.

Для сравнения, в какой-то момент полета планер оказался на той же высоте, что и коммерческие авиалайнеры, такие как Airbus A320, ненадолго разделив с ними воздушное пространство. Это стало символическим столкновением двух миров: один из них работает на ископаемом топливе, а другой бесшумно парит, используя энергию солнца.

Внешне SolarStratos напоминает гибрид стрекозы и космического корабля из фантастических фильмов. Его длина составляет почти 10 метров, а размах крыльев достигает 24,8 метра, что делает его похожим на огромную, но удивительно легкую птицу.

Поверхность крыльев покрыта солнечными панелями площадью 22 квадратных метра, которые в полете собирают энергию для питания электродвигателя, расположенного в передней части аппарата. На взлете скорость планера составляет всего 50 км/ч, в крейсерском режиме он движется со скоростью 80 км/ч, а максимальная скорость достигает 140 км/ч. Конечно, это далеко от возможностей современных истребителей, но значительно превосходит характеристики сверхлегких самолетов.

Успех такого полета зависит не только от технических характеристик, но и от грамотной стратегии. Исследователь использовал восходящие тепловые потоки — невидимые столбы нагретого воздуха, поднимающиеся от земли, — чтобы экономить заряд батарей.

На каждой посадке аккумуляторы заряжались от солнца. Перед рекордным полетом было предпринято несколько попыток, одна из которых не удалась из-за отсутствия подходящих воздушных потоков. Таким образом, терпение и благоприятные погодные условия стали важными факторами этого достижения. При этом аппарат должен был приземлиться с уровнем заряда батарей не менее 16%, что стало подтверждением эффективности солнечной энергии на протяжении всего полета.

Рафаэль Домьян не планирует останавливаться на достигнутом. Он рассказал, что его следующая цель — подняться на высоту 12 тысяч метров, где начинается стратосфера. Это не просто попытка установить новый рекорд, а стремление доказать, что полеты на большие расстояния и высоты могут быть экологически чистыми.

Ранее, в 2010 году, Домьян уже совершил кругосветное путешествие на лодке, работающей на солнечной энергии, стартовав из Майами. Нынешний проект стал логическим продолжением его миссии: после покорения морей он решил бросить вызов небу.

Важно понимать, что SolarStratos не предназначен для коммерческих рейсов, например, в Барселону или Токио. Аппарат уязвим к дождю, зависит от солнечного света и летает медленно.

Однако цель проекта не в этом. Такие инициативы служат испытательным полигоном для новых технологий, вдохновляют на инновации и прокладывают путь для будущих разработок, подобно тому, как первые электромобили два десятилетия назад казались экзотикой, а сегодня стали частью повседневной жизни.

Команда Домьяна сравнивает свою работу с достижениями пионеров авиации начала XX века. Их цель — не конкурировать с современной авиацией, а показать, что экологически чистые полеты возможны. Такие проекты способны вдохновить тысячи инженеров и исследователей на поиск решений, которые помогут сделать авиацию более устойчивой. Хотя этот полет не решает проблему декарбонизации авиации, он указывает направление, в котором может развиваться отрасль.

