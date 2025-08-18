Клетка раскрыла свою тайну: наука сделала шаг к разгадке болезней, что мучили веками

Представьте себе мегаполис, который никогда не спит: заводы, электростанции, транспорт, утилизация отходов. Всё это — не метафора, а живая клетка, наш внутренний "город". Казалось бы, мы знаем о нём всё. Но вдруг оказалось: в центре этого отлаженного механизма прячется "диспетчерская", без которой система не работает.
Именно такую находку сделали исследователи из Университета Вирджинии и Национальных институтов здравоохранения США. Они обнаружили структуру, которой раньше не видели. Её назвали гемифусома.
Гемифусома — не постоянный объект, как ядро или митохондрии. Она появляется только в моменты, когда клетке нужен временный "транспортный узел", а затем растворяется, словно призрак.
Рассмотреть её удалось лишь с помощью криоэлектронной томографии. Этот метод "замораживает" клетку в долю секунды, фиксируя мельчайшие процессы. Так учёные впервые поймали гемифусому "на работе".
Открытие не ограничивается любопытством. Оно напрямую связано с болезнями, которые до сих пор оставались загадкой.
Например, синдром Германски-Пудлака. При нём нарушается пигментация кожи и волос, появляются проблемы со зрением, кровью и лёгкими. Раньше было известно, что причина в сбоях транспортировки клеточного "груза". Теперь есть гипотеза: у таких пациентов неправильно формируются именно гемифусомы.
Если учёные разберутся, как именно рождаются и исчезают гемифусомы, можно будет создавать лекарства, которые исправляют не последствия, а сам первичный сбой. Это станет шагом к таргетным препаратам для целого класса наследственных болезней.
"Это только начало", — говорит исследовательница Сехам Эбрахим.
Теперь учёным предстоит выяснить, какие белки запускают и регулируют эту структуру и как её работа связана с другими патологиями. Возможно, именно здесь скрываются ответы на вопросы, которые десятилетиями оставались без ответа.
Томогра́фия (др.-греч. τομή - сечение и γράφω - пишу) — получение послойного изображения внутренней структуры объекта.
Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.