Клетка раскрыла свою тайну: наука сделала шаг к разгадке болезней, что мучили веками

Учёные Университета Вирджинии обнаружили новую структуру клетки — гемифусому

Представьте себе мегаполис, который никогда не спит: заводы, электростанции, транспорт, утилизация отходов. Всё это — не метафора, а живая клетка, наш внутренний "город". Казалось бы, мы знаем о нём всё. Но вдруг оказалось: в центре этого отлаженного механизма прячется "диспетчерская", без которой система не работает.

Именно такую находку сделали исследователи из Университета Вирджинии и Национальных институтов здравоохранения США. Они обнаружили структуру, которой раньше не видели. Её назвали гемифусома.

Призрак в клетке: почему его не замечали

Гемифусома — не постоянный объект, как ядро или митохондрии. Она появляется только в моменты, когда клетке нужен временный "транспортный узел", а затем растворяется, словно призрак.

Рассмотреть её удалось лишь с помощью криоэлектронной томографии. Этот метод "замораживает" клетку в долю секунды, фиксируя мельчайшие процессы. Так учёные впервые поймали гемифусому "на работе".

Когда логистика клетки ломается

Открытие не ограничивается любопытством. Оно напрямую связано с болезнями, которые до сих пор оставались загадкой.

Например, синдром Германски-Пудлака. При нём нарушается пигментация кожи и волос, появляются проблемы со зрением, кровью и лёгкими. Раньше было известно, что причина в сбоях транспортировки клеточного "груза". Теперь есть гипотеза: у таких пациентов неправильно формируются именно гемифусомы.

Новая цель для медицины

Если учёные разберутся, как именно рождаются и исчезают гемифусомы, можно будет создавать лекарства, которые исправляют не последствия, а сам первичный сбой. Это станет шагом к таргетным препаратам для целого класса наследственных болезней.

Новый параграф в учебнике биологии

"Это только начало", — говорит исследовательница Сехам Эбрахим.

Теперь учёным предстоит выяснить, какие белки запускают и регулируют эту структуру и как её работа связана с другими патологиями. Возможно, именно здесь скрываются ответы на вопросы, которые десятилетиями оставались без ответа.

Уточнения

Томогра́фия (др.-греч. τομή - сечение и γράφω - пишу) — получение послойного изображения внутренней структуры объекта.

