К Земле летит монстр: 50-метровый астероид уже рядом

Сотрудники лаборатории солнечной астрономии одного из научно-исследовательских институтов сообщили, что 17 августа во второй половине дня к Земле приблизился астероид диаметром около 50 метров.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ астероид

В этот момент небесное тело находилось на минимальном расстоянии от нашей планеты — примерно в одном диаметре лунной орбиты, что составляет менее миллиона километров. Исследователи подчеркнули, что потенциальную угрозу таких объектов нельзя недооценивать, поскольку в расчетах и измерениях всегда возможны погрешности.

Астероид, получивший название 2025 RM, более чем в два раза превышает размеры метеорита, который в феврале 2013 года взорвался в небе над Челябинском. В случае неблагоприятного развития событий падение такого 50-метрового космического объекта могло бы привести к разрушениям на территории, охватывающей десятки километров. Поэтому все небесные тела, пролетающие в зоне, радиус которой в десять раз превышает диаметр лунной орбиты, находятся под постоянным наблюдением, а их траектории регулярно уточняются.

Объект 2025 RM стал одним из крупнейших астероидов, приблизившихся к Земле на расстояние менее миллиона километров за последние годы. Ожидается, что еще один подобный объект пройдет на таком же расстоянии в конце сентября текущего года.

В пресс-релизе института было отмечено, что астероид обнаружили лишь 1 августа этого года, то есть всего за две недели до его максимального сближения с Землей. Ученые уточнили, что объект не проявляет признаков кометной активности и, скорее всего, представляет собой каменное тело без следов летучих веществ. Однако в целом этот астероид изучен крайне слабо.

Также было указано, что он относится к группе "Аполлон" — категории астероидов, чьи орбиты пересекают земную с внешней стороны. Период обращения этого объекта вокруг Солнца составляет чуть более двух лет.

Несмотря на то, что астероид пролетел в зоне действия земной гравитации, вероятность его захвата планетой оценивается как крайне низкая. Исследователи пояснили, что подобное возможно только в случае неожиданного столкновения с другим небесным телом, что могло бы резко замедлить скорость астероида, привести к его захвату или изменить направление движения, в том числе направив его к Земле. Такой сценарий, хоть и вызывает беспокойство, считается маловероятным.

