Марс сопротивляется людям: упрямый камень раскрыл тайны исчезнувшего озера

Представьте: вы управляете марсоходом стоимостью в миллиарды, а главный ваш "собеседник" — кусок камня. Именно так Perseverance столкнулся с упрямым "Кенмором", который неожиданно оказался слишком "жёстким" для бурения. Но именно такие трудности помогают учёным заглянуть в глубины прошлого Марса.
Снаружи Марс — лишь выжженная оболочка. Вся ценность скрыта под поверхностью, где миллиарды лет запечатаны в породах. Perseverance шлифует верхний слой, чтобы открыть настоящий "архив" планеты.
После обработки включается газовый "пистолет" gDRT: пять мощных струй азота сдувают пыль, оставляя чистый образец. Дальше в дело вступает целая лаборатория:
Упрямый камень оказался богат на открытия:
Perseverance не просто ищет следы прошлого. Его работа помогает понять, смогут ли люди строить убежища из местного камня, добывать воду из минералов и создавать кислород для дыхания и топлива.
Каждый срез, фото и спектрограмма — шаг к разгадке великого молчания Красной планеты. Perseverance складывает образцы в контейнеры, которые должны вернуть на Землю будущие миссии. Но судьба этой программы под угрозой: сокращение бюджета может оставить тайны Марса в пыли.
Минера́л (нем. Мineral или фр. minéral, от позднелат. (аеs) minerale - "руда") — однородная по составу и строению часть горных пород, руд, метеоритов, являющаяся естественным продуктом геологических процессов и представляющая собой химическое соединение или химический элемент.
Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.