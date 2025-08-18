Марс сопротивляется людям: упрямый камень раскрыл тайны исчезнувшего озера

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Представьте: вы управляете марсоходом стоимостью в миллиарды, а главный ваш "собеседник" — кусок камня. Именно так Perseverance столкнулся с упрямым "Кенмором", который неожиданно оказался слишком "жёстким" для бурения. Но именно такие трудности помогают учёным заглянуть в глубины прошлого Марса.

Марсоход Perseverance бурение
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Марсоход Perseverance бурение

Почему царапают камни

Снаружи Марс — лишь выжженная оболочка. Вся ценность скрыта под поверхностью, где миллиарды лет запечатаны в породах. Perseverance шлифует верхний слой, чтобы открыть настоящий "архив" планеты.

Борьба с пылью

После обработки включается газовый "пистолет" gDRT: пять мощных струй азота сдувают пыль, оставляя чистый образец. Дальше в дело вступает целая лаборатория:

  • WATSON делает детальные снимки.
  • SuperCam "стреляет" лазером, анализируя состав.
  • SHERLOC и PIXL ищут минералы и возможные следы органики.

Что рассказал "Кенмор"

Упрямый камень оказался богат на открытия:

  • Глинистые минералы подтвердили наличие воды в древнем озере Езеро.
  • Найден полевой шпат — ключ к пониманию формирования планет.
  • Самая интригующая находка — гидроксид марганца, который на Земле часто связан с кислородом и даже жизнью.

Камни для будущих колонистов

Perseverance не просто ищет следы прошлого. Его работа помогает понять, смогут ли люди строить убежища из местного камня, добывать воду из минералов и создавать кислород для дыхания и топлива.

Тишина Марса и надежда

Каждый срез, фото и спектрограмма — шаг к разгадке великого молчания Красной планеты. Perseverance складывает образцы в контейнеры, которые должны вернуть на Землю будущие миссии. Но судьба этой программы под угрозой: сокращение бюджета может оставить тайны Марса в пыли.

Уточнения

Минера́л (нем. Мineral или фр. minéral, от позднелат. (аеs) minerale - "руда") — однородная по составу и строению часть горных пород, руд, метеоритов, являющаяся естественным продуктом геологических процессов и представляющая собой химическое соединение или химический элемент.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
