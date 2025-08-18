Жизнь на полпути к небытие: новый микроб рушит привычные границы живого

Биологи из Канады и Японии открыли микроб Sukunaarchaeum

Что считать жизнью? Кажется, ответ прост: растение — живое, камень — нет. Но стоит взглянуть в микроскоп — и уверенность исчезает. Вирусы, например, вне клетки безжизненны, но внутри превращаются в машины копирования.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Микроб Sukunaarchaeum

Открытие на грани миров

Недавно биологи из Канады и Японии нашли нечто уникальное — микроб Sukunaarchaeum mirabile. Его геном оказался настолько странным и маленьким, что учёные заговорили о новой форме существования, застрявшей между клеткой и вирусом.

Имя с мифологическим оттенком

Sukunaarchaeum назван в честь крошечного божества Сукуна из японских легенд. И символика точна: микроб крошечный, но способный перевернуть представления о жизни.

Двойная природа: клетка и вирус в одном лице

У него есть собственные рибосомы — то, чего нет у вирусов. Но при этом он почти полностью зависит от хозяина — планктона Citharistes regius. Метаболизм отсутствует: вместо него — готовая энергия от соседа.

Минимализм в ДНК

Его геном — всего 238 тысяч пар оснований. Для сравнения: у ближайших "родственников" архей — почти вдвое больше, у кишечной палочки — миллионы, у человека — миллиарды. И даже некоторые вирусы сложнее.

Почему это важно

Sukunaarchaeum стирает грань между живым и неживым, показывая, что жизнь существует в спектре. Возможно, именно так когда-то и появились вирусы — из клеточных предков, утративших самостоятельность.

Это открытие — напоминание: мир полон форм жизни, которые мы ещё не понимаем. И глубины океана продолжают хранить свои тайны.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.

