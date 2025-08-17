Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Онлайн-знакомства: скрытая причина уменьшения близости между влюблёнными

Будущие пары счастливее при личном знакомстве, а не через приложения для знакомств
Наука

Онлайн-знакомства сегодня стали привычной частью современной жизни, однако исследования показывают: пары, которые встречаются впервые в реальной жизни, чаще бывают более удовлетворены своими отношениями. То, как происходит первое знакомство, может оказывать серьёзное влияние на глубину привязанности и качество связи между партнёрами. Об этом пишет New Scientist.

Международное исследование, охватившее 6646 человек из 50 стран на всех континентах, кроме Антарктиды, состоящих в основном в гетеросексуальных отношениях, выявило важную закономерность. Люди, встретившие своих партнёров через сайты и приложения для знакомств, сообщили о меньшей удовлетворённости отношениями и более низком уровне эмоциональной вовлечённости. В среднем такие пары оценили свою удовлетворённость в 4,20 балла из 5, тогда как те, кто познакомился офлайн, поставили 4,28 балла. Разница кажется небольшой, но статистически она значима.

По словам Марты Коваль из Вроцлавского университета, которая руководила исследованием, онлайн-знакомства могут вести к менее прочным отношениям по ряду причин. Во-первых, партнёры, встретившиеся через интернет, чаще различаются по уровню образования, религии или культурным ценностям. Эти различия могут осложнять совместную жизнь и снижать чувство близости. Во-вторых, "эффект перегрузки выбором" в приложениях приводит к тому, что пользователи сомневаются в правильности сделанного выбора и не всегда полностью вкладываются в отношения.

Есть и другой фактор — недостоверная информация в профилях. Многие украшают данные о себе: рост, возраст или даже интересы. Столкнувшись с реальностью, партнёры испытывают разочарование, что снижает доверие и долгосрочную привязанность.

Люк Браннинг из Лидсского университета считает исследование ценным из-за его глобального охвата. Он подчёркивает, что различия между "онлайн" и "офлайн" парами относительно невелики, но всё же заслуживают внимания. Важно понять, отражают ли они трансформацию отношений в цифровую эпоху или же лишь общее снижение интереса к долгосрочным обязательствам.

Таким образом, хотя онлайн-знакомства и стали нормой, личные встречи остаются более надёжной основой для построения близких и доверительных отношений.

Уточнения

Онлайн-знакомства (Online dating, с англ. «онлайн-свидания», «онлайн-дейтинг» или «онлайн-знакомства») — знакомства и свидания по интернету, с использованием специализированных сервисов интернет-знакомств, для коммуникации и создания отношений в независимости от местоположения и языковой группы. Целью является поиск знакомств, друзей, сексуальных партнёров или партнёра для брака.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
