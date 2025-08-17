Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2,65 миллиона лет назад: обнаружен неизвестный предок человечества

В Эфиопии найден новый предок человека — этот гуманойд неизвестен науке
Наука

В Эфиопии палеонтологи обнаружили окаменелые останки зубов, принадлежавшие ранее неизвестным гуманоидам, обитавшим на этой территории около 2,65 миллиона лет назад.

останки людей
Фото: journals.plos.org by Alissa Mittnik, Chuan-Chao Wang, Jiří Svoboda, Johannes Krause, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
останки людей

Исследователи установили, что эти находки указывают на существование нового вида австралопитеков, который сосуществовал с первыми представителями рода Homo — предками современного человека. Всего было найдено десять зубов, среди которых коренные, резцы, премоляры и клыки, принадлежавшие двум особям.

До настоящего момента науке было известно о шести видах австралопитеков, которые считаются важным звеном в эволюции человека, сочетая в себе черты как примитивных предков, так и более развитых гуманоидов. По мнению ученых, обнаруженные зубы могут свидетельствовать о появлении седьмого вида этого рода. Напомним, что род объединяет группу близких видов, имеющих общие признаки, подобно тому, как львы и тигры относятся к одному роду, но представляют разные виды.

Кроме того, исследователи нашли еще три зуба, возраст которых оценивается в 2,59 миллиона лет. Эти находки связывают с самыми ранними представителями рода Homo, фрагмент челюсти которых был обнаружен в том же регионе еще в 2013 году. Однако из-за фрагментарности окаменелостей ученые пока не дали точного названия ни новому виду австралопитеков, ни представителям Homo, к которым относятся эти тринадцать зубов. Стоит отметить, что наш вид, Homo sapiens, появился в Африке около 300 тысяч лет назад и впоследствии распространился по всему миру.

Эти находки проливают свет на малоизученный этап эволюции человека. Судя по небольшому временному разрыву между зубами, новый вид австралопитеков жил в том же регионе, что и ранние представители рода Homo, что поднимает вопрос о возможной конкуренции между ними за ресурсы.

Зубы также указывают на то, что в Восточной Африке в тот период обитали как минимум четыре вида гуманоидов. Ранее раскопки уже позволили обнаружить останки австралопитеков и парантропов — гуманоидов с особым строением черепа, позволявшим им с огромной силой пережевывать пищу. Все эти виды сосуществовали в одном регионе. Один из руководителей исследования, палеоантрополог из Университета Лас-Вегаса, отметил, что эти данные подтверждают: эволюция человека не была прямолинейным процессом, постепенно переходящим от одного этапа к другому. Напротив, она напоминала сложную систему, где виды постоянно разделялись, что и отражается в находках ископаемых, живших в одно и то же время.

Сейчас ученые пытаются понять, как взаимодействовали австралопитеки и представители рода Homo, анализируя обнаруженные зубы. Палеонтолог из Университета Аризоны пояснила, что исследователи изучают, питались ли эти виды одинаковой пищей. Если это подтвердится, это может означать, что между ними существовала борьба за еду. Также в этом районе были найдены каменные орудия, которые, вероятно, были созданы представителями рода Homo.

Для определения возраста зубов ученые применили передовую методику, основанную на анализе кристаллов в вулканическом пепле и распаде радиоактивного элемента аргона.

Регион Афар, где были сделаны находки, сегодня считается одним из самых жарких и пустынных мест на планете, расположенным ниже уровня моря. Однако миллионы лет назад эта местность была плодородной, с реками, впадавшими в озера, и богатой фауной, включая слонов, жирафов, лошадей, свиней, бегемотов, антилоп, а также хищников, таких как саблезубые кошки и гиены.

Считается, что род Homo произошел от австралопитеков, хотя точные сроки и механизмы этого процесса остаются неясными. Австралопитеки постепенно вымерли. Палеоантрополог из Университета Лас-Вегаса подчеркнул, что новый вид австралопитеков не является недостающим звеном в эволюции человека, а представляет собой лишь одну из частей сложной мозаики эволюционного древа.

Уточнения

Африканский австралопитек — вымерший вид австралопитека, семейство гоминид, живший около 3,5—2,4 миллиона лет назад. 

