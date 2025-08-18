Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Наука

Человек не может прожить больше 125 лет. Это не философский спор, а биологический факт. Ни один долгожитель в истории не перешагнул эту черту. Причина скрыта не в болезнях или несчастных случаях, а в клетках — в особом счётчике, который отсчитывает не годы, а деления.

Теломеры
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Теломеры

Эксперимент, изменивший представления

В 1961 году Леонард Хейфлик впервые показал: человеческие клетки делятся не бесконечно. Его фибробласты, отвечающие за заживление ран, останавливались после 50-52 делений. Этот "предел Хейфлика" стал фундаментом науки о старении.

Роль теломер

На концах хромосом есть теломеры — защитные участки ДНК, подобные наконечникам на шнурках. С каждым делением они укорачиваются. Когда теломеры становятся слишком короткими, клетка запускает программу самоуничтожения — апоптоз.

Старение как запрограммированный процесс

Мы привыкли думать, что старение — это износ. На самом деле это этапы:

  • Молодость — активное деление.
  • Зрелость — накопление ошибок.
  • Старость — остановка делений и запуск апоптоза.

Клетка умирает не случайно, а по внутренней команде, чтобы предотвратить мутации и рак.

Почему не бессмертны

Раковые клетки умеют обходить этот механизм — они активируют фермент теломеразу и становятся "бессмертными". Но в нормальных клетках теломераза отключена: природа выбрала баланс между регенерацией и безопасностью.

Предел в 125 лет

Демографические исследования подтверждают: с 1990-х годов максимальный возраст смерти не растёт. Вероятность дожить до 125 лет — менее 0,01 %. Это граница, встроенная самой эволюцией.

Можно ли обмануть природу

Генная инженерия, теломераза, клонирование органов — всё это пока не способно продлить жизнь за предел в 125 лет. И возникает вопрос: стоит ли? Бессмертие несёт не только плюсы, но и опасности — от мутаций до психических нарушений.

Мы смертны не из-за поломок, а благодаря программе, которая освобождает место новым поколениям. Предел Хейфлика — это не ошибка, а условие развития. И наша задача — жить не дольше, а лучше.

Уточнения

Теломе́ры (от др.-греч. τέλος - конец и μέρος - часть) — концевые участки хромосом. Теломерные участки хромосом характеризуются отсутствием способности к соединению с другими хромосомами или их фрагментами и выполняют защитную функцию.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
