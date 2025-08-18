Кристалл учится вдыхать и выдыхать кислород — энергетика может измениться навсегда

Представьте кристалл, способный вбирать кислород из воздуха и затем возвращать его обратно по команде. Ещё недавно это казалось фантастикой, а теперь стало реальностью: учёные из Кореи и Японии создали уникальный материал, который буквально "дышит".
Речь идёт об обратимом процессе: кристалл из стронция, железа и кобальта легко поглощает атомы кислорода, а потом отдаёт их обратно. При нагревании он "выдыхает", а при изменении условий снова "вдыхает", сохраняя структуру.
Главное отличие от известных ранее аналогов — прочность и долговечность. Другие материалы либо требовали экстремальных условий, либо быстро разрушались. Новый кристалл же стабилен и работает в мягких режимах.
"Это словно дать кристаллу лёгкие", — говорит профессор Хёнджин Джин.
И действительно: материал способен многократно менять состояние, оставаясь целым.
Контроль кислорода на атомном уровне — ключ к множеству технологий будущего:
При нагревании именно ионы кобальта перестраиваются и "освобождают" кислород. Затем структура возвращается в исходное состояние — как конструктор LEGO, который сам собирается и разбирается.
До массовых технологий пока далеко: предстоят испытания, масштабирование и оценка экономической выгоды. Но сам факт создания "дышащего" кристалла — огромный шаг. Он доказывает, что материалы будущего могут вести себя почти как живые системы.
Криста́ллы (от греч. κρύσταλλος первоначально — "лёд", в дальнейшем — "горный хрусталь; кристалл") — твёрдые тела, в которых частицы (атомы и молекулы) расположены регулярно, образуя трёхмерно-периодическую пространственную укладку — кристаллическую решётку.
