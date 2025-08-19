Экологические дровяные печи выделяют токсины — можно угореть

ВОЗ: в домах уровни загрязнения от дровяных печей превышают рекомендации

2:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Многие владельцы домов считают современные дровяные печи "экологичной" альтернативой отоплению. Однако новое исследование показало: даже устройства с экомаркировкой могут представлять серьёзную угрозу для здоровья.

Фото: commons.wikimedia by Андрей Перцев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ русская печь

Как сказано в статье издания Scientific Reports, учёные из исследовательского центра GCARE Университета Суррея провели мониторинг в жилых домах города Гилдфорд, где использовались разные виды печей и топлива. Их выводы оказались тревожными.

Наибольшую опасность представляют открытые камины, которые стали лидерами по выбросам мелкодисперсных частиц PM2,5 — именно они проникают глубоко в дыхательные пути. Но и так называемые многотопливные печи экологичного дизайна не так безопасны, как принято думать. Они выделяют больше ультрамелких частиц (UFP), чем стандартные модели. Особенно высокий уровень загрязнения фиксировался при использовании древесных брикетов и бездымного угля.

Даже самые эффективные печи вызывали скачок концентрации загрязняющих веществ в воздухе во время активного горения и обслуживания топки. В некоторых случаях показатели превышали нормы, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения.

Особую роль играет вентиляция: в домах с закрытыми окнами уровень загрязнителей оказался в три раза выше, чем в помещениях с доступом свежего воздуха. Это означает, что привычка экономить тепло и держать окна закрытыми усиливает воздействие на организм.

Учёные подчёркивают, что загрязнение воздуха от древесного топлива связано с повышенным риском развития хронических респираторных заболеваний, сердечно-сосудистых проблем, а также рака лёгких. Даже при использовании "экологичных" печей люди могут подвергаться воздействию токсинов, сравнимому с воздействием городского смога.

Авторы исследования настаивают на необходимости более строгого регулирования в сфере отопительных систем и повышения осведомлённости населения. Владельцам печей рекомендуют тщательно подбирать топливо, обеспечивать качественную вентиляцию и помнить: "экологичный" дизайн вовсе не гарантирует полной безопасности.

Уточнения

Всеми́рная организа́ция здравоохране́ния (акрон. ВОЗ, англ. World Health Organization WHO) — специализированное учреждение, самостоятельная международная организация, связанная с Организацией Объединённых Наций специальным соглашением о сотрудничестве, состоящая из 194-х государств-членов, основная функция которой состоит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.

