Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лук, бобовые и крестоцветные: идеальные растения для посадки после картофеля
Эксперты: парктроники, полный привод и LED-фары ценятся при перепродаже
Сложные переговоры о прямых перелетах: Россия и США продолжают консультации
Ростовские порты ждут углубления дна Дона: срочные меры для увеличения грузооборота
Создан имплант для расшифровки внутренней речи человека
Автомеханики назвали неисправности, из-за которых машина отказывается заводиться
Зоопсихолог: хорошая память помогает коту запомнить звук шагов и машины хозяина
Химик Дорохов назвал моющие средства, требующие перчаток и респиратора
Аренда квартир: эксперты прогнозируют дальнейший рост цен в ближайшие месяцы

Луна вспыхнет кровавым светом: что ждать 7 сентября 2025

Астрономы сообщили о полном лунном затмении 7 сентября 2025 года
2:52
Наука

В 2025 году любители астрономии смогут стать свидетелями одного из самых впечатляющих небесных явлений — полного лунного затмения, которое получило название "Кровавая луна".

Луна охотника
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Księżyc_5.jpg by Namysław Tatarynowicz
Луна охотника

Это событие, запланированное на 7 сентября, станет вторым полным затмением Луны в этом году после мартовского и будет самым продолжительным с 2022 года, с длительностью полной фазы в 82 минуты.

Затмение начнется в 18:28 и завершится в 23:55. Наиболее зрелищная часть, когда Луна полностью погрузится в тень Земли и окрасится в красноватый оттенок, продлится с 20:30 до 21:52.

Например, жителям Болгарии удастся увидеть лишь часть этого явления, так как Луна взойдет над горизонтом только в 19:46, когда полная фаза уже будет в разгаре. Наблюдатели в этой стране смогут насладиться лишь завершающими этапами затмения, когда спутник поднимется достаточно высоко в небе. Астрономы отметили, что для лучшей видимости стоит дождаться, пока Луна поднимется выше, что совпадет с окончанием полной фазы.

В отличие от Болгарии, жители Азии и Западной Австралии получат возможность наблюдать затмение от начала до конца. В Европе, Африке, Восточной Австралии и Новой Зеландии будет доступна лишь часть фаз этого небесного шоу.

Красноватый оттенок Луны во время затмения объясняется тем, что Земля, находясь между Солнцем и Луной, блокирует прямой солнечный свет. Однако спутник не исчезает из виду, а приобретает характерный цвет благодаря земной атмосфере, которая пропускает только красные и оранжевые световые волны.

Особенностью сентябрьского затмения станет его близость к перигею — точке, когда Луна находится ближе всего к Земле. Это произойдет всего через 2,6 дня после затмения, что сделает спутник визуально немного крупнее, чем обычно.

Лунные затмения — это глобальные явления, которые происходят одновременно для всех наблюдателей на Земле, при условии, что Луна видна над горизонтом. Для наблюдения за этим событием не требуется специального оборудования, в отличие от солнечных затмений. Астрономы советуют выбрать место с хорошим обзором восточного горизонта и минимизировать воздействие искусственного света.

Для тех, кто не сможет увидеть затмение вживую, будет доступна онлайн-трансляция на специализированных астрономических платформах, которые покажут событие в прямом эфире.

Уточнения

Лу́нное затме́ние — затмение, которое наступает, когда Луна входит в конус тени от Земли.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тренеры: время под напряжением (TUT) усиливает рост мышц за счёт активации синтеза белка
Новости спорта
Тренеры: время под напряжением (TUT) усиливает рост мышц за счёт активации синтеза белка Аудио 
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Авто
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах Аудио 
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Хотите спокойного друга? Эти кошки созданы для объятий, а не для бега
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Последние материалы
Автомеханики назвали неисправности, из-за которых машина отказывается заводиться
Зоопсихолог: хорошая память помогает коту запомнить звук шагов и машины хозяина
Химик Дорохов назвал моющие средства, требующие перчаток и респиратора
Аренда квартир: эксперты прогнозируют дальнейший рост цен в ближайшие месяцы
Красный цвет в одежде делает женщину более уверенной, утверждают эксперты
Где попробовать настоящее грузинское вино и насладиться атмосферой Тбилиси
Сын Децла живёт на 60 тысяч рублей в месяц и ездит на метро и автобусах
Кинолог: в первую очередь при выборе щенка нужно оценивать его родителей
Травяное удобрение: инструкция как заменить навоз и улучшить плодородие почвы
Температура стирки от 40 до 60 градусов и уксус сохранят мягкость полотенец
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.