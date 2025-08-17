Луна вспыхнет кровавым светом: что ждать 7 сентября 2025

Астрономы сообщили о полном лунном затмении 7 сентября 2025 года

Наука

В 2025 году любители астрономии смогут стать свидетелями одного из самых впечатляющих небесных явлений — полного лунного затмения, которое получило название "Кровавая луна".

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Księżyc_5.jpg by Namysław Tatarynowicz Луна охотника

Это событие, запланированное на 7 сентября, станет вторым полным затмением Луны в этом году после мартовского и будет самым продолжительным с 2022 года, с длительностью полной фазы в 82 минуты.

Затмение начнется в 18:28 и завершится в 23:55. Наиболее зрелищная часть, когда Луна полностью погрузится в тень Земли и окрасится в красноватый оттенок, продлится с 20:30 до 21:52.

Например, жителям Болгарии удастся увидеть лишь часть этого явления, так как Луна взойдет над горизонтом только в 19:46, когда полная фаза уже будет в разгаре. Наблюдатели в этой стране смогут насладиться лишь завершающими этапами затмения, когда спутник поднимется достаточно высоко в небе. Астрономы отметили, что для лучшей видимости стоит дождаться, пока Луна поднимется выше, что совпадет с окончанием полной фазы.

В отличие от Болгарии, жители Азии и Западной Австралии получат возможность наблюдать затмение от начала до конца. В Европе, Африке, Восточной Австралии и Новой Зеландии будет доступна лишь часть фаз этого небесного шоу.

Красноватый оттенок Луны во время затмения объясняется тем, что Земля, находясь между Солнцем и Луной, блокирует прямой солнечный свет. Однако спутник не исчезает из виду, а приобретает характерный цвет благодаря земной атмосфере, которая пропускает только красные и оранжевые световые волны.

Особенностью сентябрьского затмения станет его близость к перигею — точке, когда Луна находится ближе всего к Земле. Это произойдет всего через 2,6 дня после затмения, что сделает спутник визуально немного крупнее, чем обычно.

Лунные затмения — это глобальные явления, которые происходят одновременно для всех наблюдателей на Земле, при условии, что Луна видна над горизонтом. Для наблюдения за этим событием не требуется специального оборудования, в отличие от солнечных затмений. Астрономы советуют выбрать место с хорошим обзором восточного горизонта и минимизировать воздействие искусственного света.

Для тех, кто не сможет увидеть затмение вживую, будет доступна онлайн-трансляция на специализированных астрономических платформах, которые покажут событие в прямом эфире.

Уточнения

Лу́нное затме́ние — затмение, которое наступает, когда Луна входит в конус тени от Земли.

